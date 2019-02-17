2019-02-17T17:48:39+03:00
Общество

Защитники Храма на Драме тоже хотят сохранить сквер на Октябрьской площади в Екатеринбурге

Десятки человек приняли участие в молебне
Лев Истомин
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Православная общественность решила поддержать не только храм, но и сквер. Фото: страница Оксаны Ивановой в FacebookПравославная общественность решила поддержать не только храм, но и сквер. Фото: страница Оксаны Ивановой в Facebook
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В воскресенье, 17 февраля, несколько десятков верующих горожан совершили молебен в сквере на Октябрьской площади, где этим летом должно начаться строительство храма святой Екатерины.

Участники молебна разместили возле деревьев плакаты, где выступили не только за строительство нового храма, но и сохранения сквера рядом с ним.

Фото: страница Оксаны Ивановой в Facebook

Фото: страница Оксаны Ивановой в Facebook

- Я специально пришла на этот молебен, чтобы помолиться. Не нужно, чтобы строительство храма вызывало споры в обществе. Нам нужно договариваться, а не спорить, - рассказывает участница мероприятия Анна.

По словам организаторов общественного мероприятия, все прошло спокойно и никаких конфликтов и споров по время мероприятия не произошло.

- Все прошло хорошо, - подытожила православная общественная деятель Оксана Иванова.

Фото: страница Оксаны Ивановой в Facebook

Фото: страница Оксаны Ивановой в Facebook

На этой неделе в Гордуме Екатеринбурга депутаты приняли решение внести изменения в правила застройки и землепользования, после чего земля у Драмтеатра переведена в категорию территорий религиозного назначения. Теперь здесь можно строить собор.

В ответ противники строительства храма подали в Горизбирком документы о проведении референдума по этому вопросу. Документы чиновники у активистов приняли, что спровоцировало необходимость менять Устав Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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