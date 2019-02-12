2019-02-12T13:55:29+03:00
Происшествия

Пять пассажиров «Уральских авиалиний» упали с трапа самолета при посадке в Барнауле

Три человека были госпитализированы в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СК РФФото: СК РФ
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Пять пассажиров «Уральских авиалиний» получили травмы при посадке на рейс, который должен был минувшей ночью следовать из Барнаула в Москву. В то время, когда люди поднимались к самолету, трап подозрительно затрещал, а уже в следующее мгновение пассажиры начали один за другим падать вниз. Трех человек медикам пришлось госпитализировать в больницу.

- Самоходные трапы принадлежат и обслуживаются аэропортом. Авиакомпания не имеет отношения к данному инциденту напрямую. Другие пассажиры не пострадали. По предварительным данным, причиной падения стало нарушение конструкции площадки самоходного трапа, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Министерство транспорта Алтайского края это подтвердили, сообщив, что произошло опускание верхней площадки трапа. Администрация аэропорта, тем временем, гарантировала пострадавшим пассажирам оказание всех необходимых медуслуг.

С трапа самолет "Уральских авиалиний" упали шесть человек.Видео: Следственный комитет РФ

Параллельно руководство воздушной гавани дало распоряжение о проведении внеплановой проверки технического состояния всех трапов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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