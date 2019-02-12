Пять пассажиров «Уральских авиалиний» упали с трапа самолета при посадке в Барнауле

Пять пассажиров «Уральских авиалиний» получили травмы при посадке на рейс, который должен был минувшей ночью следовать из Барнаула в Москву. В то время, когда люди поднимались к самолету, трап подозрительно затрещал, а уже в следующее мгновение пассажиры начали один за другим падать вниз. Трех человек медикам пришлось госпитализировать в больницу.

- Самоходные трапы принадлежат и обслуживаются аэропортом. Авиакомпания не имеет отношения к данному инциденту напрямую. Другие пассажиры не пострадали. По предварительным данным, причиной падения стало нарушение конструкции площадки самоходного трапа, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Министерство транспорта Алтайского края это подтвердили, сообщив, что произошло опускание верхней площадки трапа. Администрация аэропорта, тем временем, гарантировала пострадавшим пассажирам оказание всех необходимых медуслуг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/691298" frameborder="0"></iframe> С трапа самолет "Уральских авиалиний" упали шесть человек.Видео: Следственный комитет РФ

Параллельно руководство воздушной гавани дало распоряжение о проведении внеплановой проверки технического состояния всех трапов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.