«Прыскали в лицо из баллончика»: в Екатеринбурге продолжается раздел торгового центра, из-за которого «чоповцы» избили бизнесмена

В Екатеринбурге бывшие супруги никак не могут поделить свой торговый центр – это мебельный ТРЦ «Эма». 60-летнему Андрею Калетину принадлежат первый, второй и третий этажи, его бывшей жене 68-летней Ольге Росихиной четвертый и пятый этажи. Чтобы разделить имущество бизнесмен упорно ставит между четвертым и третьим этажами двери, отрезая тем самым магазины экс-супруги от внешнего мира…

На днях у Калетина уже произошла стычка с охранниками Ольги Росихиной. Бизнесмен замахивался на «чоповцев» электрошокером и провоцировал на драку. В итоге восемь охранников избили бизнесмена. Сейчас он в больнице со сломанными ребрами, а «чоповцы» ходят на допросы в полицию.

Однако на этом конфликт не разрешился...

Объявление на стене ТРЦФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИКАЗЫ ОТДАЕТ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Накануне, около 22:00 вечера в ТРЦ «Эма» приехали агрессивно настроенные мужчины. Журналисты «Комсомолки» оказались в самом центре событий.

- Это люди Андрея Калетина. Он даже, лежа в больнице, отдает приказы все громить, - в спешке говорит охранник ТРЦ Александр Кочев. – Мы заранее узнали, что они придут ломать лестницы и двери. А еще собираются шлакоблоками дверные проемы заложить и зацементировать.

Деревянные лестничные пролеты были установлены, согласно предписанию МЧС. Планировка торгового центра такова, что без лестниц и дверей на 4 и 5 этажах люди, в случае пожара не смогут выбраться на улицу. Также через эти входы часть сотрудников мебельных магазинов и арендодателей попадают в офис.

Предписание, которое выдало МЧСФото: Алексей БУЛАТОВ

ЭТО ВАРВАРСТВО

Но крепких ребят в рабочей одежде риск возникновения новой «Зимней вишни», похоже, не особо беспокоил. (трагедия в торговом центре в Кемерово, в результате которой погибли 60 человек – Прим. Ред.)

Они заколотили входы и выходы в ТРЦ, чтобы сторожа не могли помешать им. А затем ломиками и кувалдами за считанные минуты разломали лестницы. Затем стали бить стекла у дверей. Охранникам, пытавшимся помешать вандализму, один из налетчиков прыснул в лицо из газового баллончика. Досталось и фотокорреспонденту «КП». Молодой человек в серой одежде угодил нашему коллеге газом в глаз.

Отогнать хулиганов удалось только мощной струей из огнетушителя.

- Они мне сначала угрожали. Я вытащил огнетушитель и говорю: «Сейчас пальну». А мне в ответ: «Тебя посадят!». Порошочка им обеспечил в итоге. Пусть дышат, черти, - не скрывает эмоций Кочев.

Следы от перцового баллончикаФото: Алексей БУЛАТОВ

Уничтожив лестницы, налетчики ретировались.

Тем временем, на место разгрома приехала и Ольга Росихина.

- Это настоящее варварство. Калетин плевал на мнение всех людей, которые здесь работают и всех тех, кто имеет отношение к ТЦ и заводу «ЭМА». У меня просто нет слов, - шокировано говорит женщина.

Хулиганов отгоняли при помощи огнетушителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позднее приехала полиция. После опроса потерпевших правоохранители начали проверку.

Мы попытались дозвониться до Андрея Калетина, но его телефон не отвечал. Тогда мы позвонили его дочери, Екатерине Буткевич:

- В «Эме» на двух этажах взорвались огнетушители. Узнала об этом от сторожей торгового центра, - ответила девушка…

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ткни его электрошокером": появилось полное видео драки «чоповцев» и бизнесмена в торговом центре Екатеринбурга: На кадрах видно, как мужчина в хорошей кожаной курточке, размахивая шокером, ругается с крепким охранником. Последний хватает обидчика за одежду и толкает. Мужчина пытается сопротивляться. Затем силы становятся неравными: восемь охранников прижимают его к стене и жестоко избивают ногами и руками… (подробности)