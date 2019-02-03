Все в масках: «Уральские пельмени» выступили против гриппа в Екатеринбурге

На концерте «Уральских пельменей» в Екатеринбурге ввели «масочный режим». Артисты решили защищать горожан от волны гриппа, идущей по уральской столице, и выдали на входе в зал Дворца молодежи гостям шоу медицинские маски. В Instagram шоу «Уральские пельмени» выложили ролик с записью этого нового концерта. На этом видео актер шоу Дмитрий Брекоткин первым надевает медицинскую маску, а вслед за ним и все зрители в зале.

Дмитрий Брекоткин одел маску на сцене. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Подписчики восприняли затею одобрительно и поддержали комментариями:

— О, масочный режим на концерте. Молодцы, — считает veranechaeva21.

— Какие же вы креативные! — комментирует baklanovi.30.

— Нас же предостерегают от посещения массовых мероприятий, велик шанс подхватить вирус. А тут такой челлендж))) — радуется подписчица под ником na.taliia9978.

— Интересная и полезная задумка! – отмечает под постом и nastamingareeva295.

На днях Свердловский Роспортебнадзор настоятельно рекомендовал отменить в Екатеринбурге все концерты из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Юмористы нашли решение: чтобы никто ни на кого не начихал в зале, нужно просто всех одеть в маски.

Зрители в зале поддержали акцию. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Эту акцию «Уральские пельмени» также связали со флешмобом #AdeleChallenge, в качестве музыки к ролику они выбрали трек Адель. Напомним, что музыкальный флешмоб запустили фанаты британской певицы, когда несколько недель назад она объявила об уходе со сцены, и подобными большими акциями они стараются ее отговорить.

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