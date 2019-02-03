2019-02-03T10:02:48+03:00
Общество

Все в масках: «Уральские пельмени» выступили против гриппа в Екатеринбурге

Так юмористы ответили на предложение Роспортебнадзора отменять концерты
Анна КОСНЫРЕВА
Поделиться:
"Уральские пельмени" против гриппа. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей""Уральские пельмени" против гриппа. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"
Изменить размер текста:

На концерте «Уральских пельменей» в Екатеринбурге ввели «масочный режим». Артисты решили защищать горожан от волны гриппа, идущей по уральской столице, и выдали на входе в зал Дворца молодежи гостям шоу медицинские маски. В Instagram шоу «Уральские пельмени» выложили ролик с записью этого нового концерта. На этом видео актер шоу Дмитрий Брекоткин первым надевает медицинскую маску, а вслед за ним и все зрители в зале.

Дмитрий Брекоткин одел маску на сцене. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Дмитрий Брекоткин одел маску на сцене. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Подписчики восприняли затею одобрительно и поддержали комментариями:

— О, масочный режим на концерте. Молодцы, — считает veranechaeva21.

— Какие же вы креативные! — комментирует baklanovi.30.

— Нас же предостерегают от посещения массовых мероприятий, велик шанс подхватить вирус. А тут такой челлендж))) — радуется подписчица под ником na.taliia9978.

— Интересная и полезная задумка! – отмечает под постом и nastamingareeva295.

На днях Свердловский Роспортебнадзор настоятельно рекомендовал отменить в Екатеринбурге все концерты из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Юмористы нашли решение: чтобы никто ни на кого не начихал в зале, нужно просто всех одеть в маски.

Зрители в зале поддержали акцию. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Зрители в зале поддержали акцию. Фото: страничка Instagram "Уральских пельменей"

Эту акцию «Уральские пельмени» также связали со флешмобом #AdeleChallenge, в качестве музыки к ролику они выбрали трек Адель. Напомним, что музыкальный флешмоб запустили фанаты британской певицы, когда несколько недель назад она объявила об уходе со сцены, и подобными большими акциями они стараются ее отговорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школах Екатеринбурга карантин по гриппу и ОРВИ продлили до конца следующей недели (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Новости 24
Спасатели полчаса тушили пожар в Магнетитовой шахте Свердловской области
Коммунальные службы ликвидировали аварию у Центрального стадиона Екатеринбурга
Жители двадцати многоэтажек в Екатеринбурге остались без света
На свердловской трассе столкнулись шесть машин
Нижний Тагил готовится к «Лыжне России»
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман встал на защиту геев и лесбиянок
Житель Краснотурьинска сообщил о бомбе в торговом центре, чтобы отомстить за потерянные 200 рублей
Екатеринбург чистят от снега, но горожане этого не заметили
Свердловские медики: «От переохлаждения спасет хорошее настроение»
Энергетики Екатеринбурга ликвидируют повреждение трубопровода на Синих Камнях
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Екатеринбурге запустили автобусы, обслуживающие северную часть отмененного 024 маршрута
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1
Конфликт? Общественная палата Екатеринбурга отказалась давать отчет Гордуме
В Екатеринбурге открыли бесплатную школу по подготовке гидов
Врач, коммунальщик или бизнесмен: в Гордуме Екатеринбурга появится новый депутат
На Тюменском тракте столкнулись шесть легковушек и грузовик
В 2020 году на ТВ покажут сериал про «Перевал Дятлова»
Уральские таможенники пресекли нелегальную поставку в Екатеринбург 2000 сигарет
В Североуральске молодую мать, убившую отца-алиментщика, посадили на шесть лет
В первый уик-энд февраля екатеринбуржцев ждет потепление до -10
Осталась лишь половина мест: предварительные итоги записи детей в школы Екатеринбурга
В Серове у завода за 4-миллионный долг арестовали станки и погрузчик
На Урале осудили пьяного водителя, пытавшегося подкупить гаишника за 30 тысяч рублей
Сильное задымление: в Екатеринбурге тушили торговый центр «Карнавал»