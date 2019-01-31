В Екатеринбурге предложили запретить концерты из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Медики Екатеринбурга бьют тревогу. Только за последние три дня в больницы города поступило более 9 тысяч человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Всего по области насчитывают порядка 50 тысяч заболевших.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, в школах уральской столицы ввели карантин до конца следующей недели.

— 150 тысяч детей вынужденно отстранены от занятий и занимаются на дистанционном обучении. Школьники получают задания по электронной почте либо на сайте учреждения и выполняют их на дому. Надеемся, что скоро детки смогут вернуться в образовательные организации, — говорит начальник департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева.

Кроме того Свердловский Роспотребнадзор намерен ввести ограничение на посещение концертов и массовых мероприятий.

— Чтобы остановить распространение гриппа среди населения, управлением Роспотребнадзора было направлено предложение в администрацию города о том, чтобы ограничить массовые мероприятия в городе на период вспышки ОРЗ и гриппа, — добавляет заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская. — В первую очередь нужно отменить мероприятия в закрытых помещениях.

В Горздраве ответили, что данная рекомендация принята к сведению и находится на рассмотрение.

У тех, кто поставил прививку, больше шансов не заболетьФото: Алексей БУЛАТОВ

10 СОВЕТОВ КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА

В Свердловской области от гриппа прививается 50% населения. По словам врачей этого достаточно, чтобы избежать эпидемии. Однако зараза все равно захватила регион.

— Грипп в первую очередь грозит тем, кто не привит. Все тяжелые больные, которые прошли через реанимацию были не привитые. Сейчас делать прививки уже поздно, — говорит главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Николаевич Харитонов. - Поэтому нужно следовать профилактическим рекомендациям:

- Одевайтесь теплее и не переохлаждайтесь;

- Поддерживайте активный образ жизни;

- Высыпайтесь;

- Правильно питайтесь, пейте больше жидкости и принимайте поливитамины;

- Соблюдайте личную гигиену, чаще мойте руки с мылом и протирайте бактерицидными салфетками, носите защитные маски в общественных местах и меняйте их несколько раз в день;

- Ежедневно проветривайте помещение и проводите влажную уборку;

- Избегайте контактов с кашляющими и чихающими;

- Избегайте массовых мероприятий;

- При симптомах заболевания — останьтесь дома и обратитесь к врачу;

- Употребляйте противовирусные препараты по рекомендации врача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ставить прививки уже поздно»: в школах Екатеринбурга карантин по гриппу и ОРВИ продлили до конца следующей недели. Кроме того медики бьют тревогу - увеличивается число заболевших корью. (подробности)