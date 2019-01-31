В Екатеринбурге предложили запретить концерты из-за вспышки гриппа и ОРВИ
Медики Екатеринбурга бьют тревогу. Только за последние три дня в больницы города поступило более 9 тысяч человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Всего по области насчитывают порядка 50 тысяч заболевших.
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, в школах уральской столицы ввели карантин до конца следующей недели.
— 150 тысяч детей вынужденно отстранены от занятий и занимаются на дистанционном обучении. Школьники получают задания по электронной почте либо на сайте учреждения и выполняют их на дому. Надеемся, что скоро детки смогут вернуться в образовательные организации, — говорит начальник департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева.
Кроме того Свердловский Роспотребнадзор намерен ввести ограничение на посещение концертов и массовых мероприятий.
— Чтобы остановить распространение гриппа среди населения, управлением Роспотребнадзора было направлено предложение в администрацию города о том, чтобы ограничить массовые мероприятия в городе на период вспышки ОРЗ и гриппа, — добавляет заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская. — В первую очередь нужно отменить мероприятия в закрытых помещениях.
В Горздраве ответили, что данная рекомендация принята к сведению и находится на рассмотрение.
У тех, кто поставил прививку, больше шансов не заболетьФото: Алексей БУЛАТОВ
10 СОВЕТОВ КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА
В Свердловской области от гриппа прививается 50% населения. По словам врачей этого достаточно, чтобы избежать эпидемии. Однако зараза все равно захватила регион.
— Грипп в первую очередь грозит тем, кто не привит. Все тяжелые больные, которые прошли через реанимацию были не привитые. Сейчас делать прививки уже поздно, — говорит главный внештатный эпидемиолог управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александр Николаевич Харитонов. - Поэтому нужно следовать профилактическим рекомендациям:
- Одевайтесь теплее и не переохлаждайтесь;
- Поддерживайте активный образ жизни;
- Высыпайтесь;
- Правильно питайтесь, пейте больше жидкости и принимайте поливитамины;
- Соблюдайте личную гигиену, чаще мойте руки с мылом и протирайте бактерицидными салфетками, носите защитные маски в общественных местах и меняйте их несколько раз в день;
- Ежедневно проветривайте помещение и проводите влажную уборку;
- Избегайте контактов с кашляющими и чихающими;
- Избегайте массовых мероприятий;
- При симптомах заболевания — останьтесь дома и обратитесь к врачу;
- Употребляйте противовирусные препараты по рекомендации врача.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ставить прививки уже поздно»: в школах Екатеринбурга карантин по гриппу и ОРВИ продлили до конца следующей недели. Кроме того медики бьют тревогу - увеличивается число заболевших корью. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU