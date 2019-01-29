Корпоративное волонтерство: 7 советов работодателю

Все чаще идея добровольной помощи нуждающимся из личного выбора становится общим делом. Дать каждому возможность творить милосердие на рабочем месте – одни компании только начинают свою работу в этом направлении, другие – уже готовы раскрывать секреты. О том, как работодателю выстроить эффективную систему корпоративного волонтерства, рассказала Дарья Колмогорова, руководитель направления корпоративной социальной ответственности Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку

1. Определите цели

Социальная активность дает компании ряд плюсов, важно определить главный для себя. Вы хотите поднять корпоративную культуру на новый уровень? Укрепить связи внутри коллектива? Повысить лояльность работников к компании?

Зная, какую цель вы преследуете, можно начать выстраивать систему. Не забывайте, что это очень важно для нового поколения сотрудников – миллениалов. Социальная ответственность для них – не просто слова, а действительно важный аспект деятельности компании. Шанс сделать что-то хорошее, быть причастным к доброму и значимому приносит большое внутреннее удовлетворение и оказывает положительный эмоциональный эффект.

2. Стройте стратегию

Даже самые благородные инициативы могут принести ничтожно малый результат, если они совершаются разрозненно и бессистемно. Представьте себе детский дом накануне Нового года, куда резко начинается неконтролируемая массовая поставка подарков от всех компаний города. Опыт показывает: такая практика только вредит детям. Вы задумывались о том, что почти невозможно проконтролировать, сколько сладостей съедят воспитанники в праздники? А о том, что у детей может быть в один день несколько утренников от разных спонсоров? А о том, что после этого на целых полгода спонсоры забывают об этой организации – до Дня защиты детей? Теперь представьте тот же детский дом, который получает действительно необходимую помощь (а это далеко не всегда гаджеты и подарки) не только в виде финансовой поддержки, но и в виде наставничества, общения, помощи детям в профориентации. План взаимодействия какой-либо компании с детским домом сбалансирован, учитывает все необходимые аспекты помощи. Разница в итоге будет колоссальная.

Coca-Cola HBC Россия ставит себе цель помочь в создании нового, инклюзивного общества, где есть место людям с особенностями ментального и физического развития. Многие наши социальные активности направлены именно на эту цель. Мы вовлекаем детей и взрослых в самые разные мероприятия – в мир спорта, в экологические акции, проводим для них экскурсии. На всех наших площадках мы объединяем разных людей – с особенностями и без - чтобы всем было интересно, чтобы каждый чувствовал себя равной частью большого и разнообразного общества. На таких мероприятиях все учатся понимать и принимать других такими, какие они есть, без страха и негатива.

3. Общайтесь с сотрудниками

Инициативы, которые приходят «снизу» должны быть выслушаны и встроены в общую систему. Важно понимать, что добровольчество каждого человека выражается в разном: одни готовы оказывать профессиональные услуги безвозмездно, другие «горят» экологическими акциями, а третьи не участвуют в активностях просто потому, что не понимают, чем могут быть полезны. Вообще, «я бы помог, но не знаю как» - самый распространенный аргумент в таких случаях. Дайте людям выбор, найдите точки соприкосновения с ними.

Волонтеры. Фото: пресс-служба компании

4. Поощряйте

Любое, даже самое бескорыстное дело, заслуживает слов благодарности. Один из самых сильных способов мотивации людей на добрые подвиги – это осознание, что их поступки видят, ценят, поощряют. Например, в Coca-Cola HBC Россия работает специальная программа, которая позволяет отмечать наших волонтёров по итогам года, самых активных участников экологических и социальных проектов.

5. Работайте с топ-менеджментом

Как известно, пример топ-менеджера заразителен. Участие руководителей играет важную роль: они привлекают новых волонтёров и на личном примере показывают, что участие в волонтерских проектах важно для компании и для общества. Кроме того, на социальных мероприятиях сокращается дистанция между менеджерами и их подчиненными. Общий язык – основа для эффективного ведения бизнеса.

5. Следите за тенденциями

Новые тенденции накладывают отпечаток на ваши проекты – не бойтесь их обновлять. Например, у нас в Coca-Cola HBC Россия вот уже 15 лет реализуется проект «Зеленые команды», в рамках которого сотрудники благоустраивают парки, набережные, городские пространства. Каждый год количество волонтёров растет – за 15 лет реализации более 60 тысяч сотрудников по всей стране приняли участие в «Зеленых командах». В последние годы в рамках этого проекта мы сосредоточились на формировании в обществе культуры раздельного сбора мусора.

Традиционный «Рождественский караван» в 2018 году перешел к формату инклюзивного праздника, объединяющего подростков разного возраста, социального статуса и с различными возможностями (физическими, умственными, сенсорными). Вместо модных ранее аниматоров с ними занимались волонтеры. Мы не развлекаем детей, а даем им возможность самим быть активными участниками процесса. Они сами творцы своей судьбы – эта мысль легла в основу новой концепции праздничных мероприятий.

6. Выделите время

Чтобы повысить вовлеченность сотрудников в проекты корпоративного волонтерства, дайте возможность участвовать в проектах в рабочее время. Можно выделить специальный временной промежуток или день. Например, объявите День Волонтёра и организуйте ряд волонтёрских инициатив именно в этот день. В нашей компании мы предоставляем сотрудниками возможность тратить на волонтёрство 8 рабочих часов в течение года.

7. Партнерство, партнерство и еще раз партнерство

Не забывайте о том, что корпоративное волонтерство укрепляет партнерские связи. Ведь в благотворительной деятельности участвуют самый разный бизнес: от крупных корпораций до небольших компаний. Совместный проект можно реализовать с ключевыми бизнес-партнерами – это помогает формировать бизнес-сообщество, заинтересованное в проблемах общества. Не стоит забывать и о том, что крайне сложно выстроить эффективную систему корпоративного волонтерства без сотрудничества с профильными некоммерческими организациями, обладающими необходимым опытом и компетенциями.

Мы верим, что люди способны на большее, чем им самим кажется. И важно каждому дать возможность стать волонтером. Самым ценным в безвозмездной помощи является возможность поделиться добром и внести вклад в формирование такого общества, в котором мы все хотим жить: стабильного, с равными возможностями для всех, опирающегося на доверие и взаимоуважение.