2019-01-27T09:26:25+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга воссоздали изо льда исчезнувшую Краснознаменную группу

Ее соорудили посреди Городского пруда
Олег Галимов
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Сегодня там пройдет пикетСегодня там пройдет пикет
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На Городском пруду Екатеринбурга внезапно появилась знаменитая Краснознаменная группа, правда сделана она изо льда. Такую акцию решили провести участники организации «Суть времени», чтобы в очередной раз привлечь внимание уральцев к теме возвращения монумента.

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

- Сегодня в Екатеринбурге проводим пикет за возвращение Краснознамённой группы с 12:00 до 15:00, - рассказал координатор общественного движения Алексей Банников. - При этом общими усилиями нам удалось «вернуть» монумент в виде ледовой скульптуры на Городском пруду. Было непросто, но получилось красиво! Чем-то похоже на «Каменный цветок», а у нас в области 2019 год между прочим год Бажова!

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Банников также отметил, что сооружение Краснознаменной группы обошлось активистам в 20 тысяч рублей, а над ледяной группой трудился скульптор Олег Чеботаев.

- Погода была морозная и ветреная, техника не выдерживала уральских холодов, но люди справились. На работы ушло более 12 часов и в итоге получился красивый подарок городу. Надеемся, что вскоре и сама Краснознамённая группа вернётся на историческое место в Екатеринбург, по крайней мере, насколько мне известно, новый мэр и администрация города готовы рассмотреть этот вопрос, – сообщил активист «Сути времени».

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Известный на весь Урпал монумент убрали с Плотинки в 2013 году. С тех пор общественники несколько раз пытались воссоздать Краснознаменную группу.

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»

Вот и в конце 2018 года они прошлись маршем, держа в руках красные знамена.

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