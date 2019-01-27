В центре Екатеринбурга воссоздали изо льда исчезнувшую Краснознаменную группу
На Городском пруду Екатеринбурга внезапно появилась знаменитая Краснознаменная группа, правда сделана она изо льда. Такую акцию решили провести участники организации «Суть времени», чтобы в очередной раз привлечь внимание уральцев к теме возвращения монумента.
Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»
- Сегодня в Екатеринбурге проводим пикет за возвращение Краснознамённой группы с 12:00 до 15:00, - рассказал координатор общественного движения Алексей Банников. - При этом общими усилиями нам удалось «вернуть» монумент в виде ледовой скульптуры на Городском пруду. Было непросто, но получилось красиво! Чем-то похоже на «Каменный цветок», а у нас в области 2019 год между прочим год Бажова!
Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»
Банников также отметил, что сооружение Краснознаменной группы обошлось активистам в 20 тысяч рублей, а над ледяной группой трудился скульптор Олег Чеботаев.
- Погода была морозная и ветреная, техника не выдерживала уральских холодов, но люди справились. На работы ушло более 12 часов и в итоге получился красивый подарок городу. Надеемся, что вскоре и сама Краснознамённая группа вернётся на историческое место в Екатеринбург, по крайней мере, насколько мне известно, новый мэр и администрация города готовы рассмотреть этот вопрос, – сообщил активист «Сути времени».
Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»
Известный на весь Урпал монумент убрали с Плотинки в 2013 году. С тех пор общественники несколько раз пытались воссоздать Краснознаменную группу.
Фото: группа «ВКонтакте» «Суть времени»
Вот и в конце 2018 года они прошлись маршем, держа в руках красные знамена.