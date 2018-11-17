Екатеринбургу на один день вернули снесенную на Плотинке Краснознаменную группу
Вечером в пятницу, 16 ноября, два десятка активистов всероссийского движения «Суть времени» в честь 45-летия награждения Свердловска орденом Ленина на несколько минут вернули Екатеринбург Краснознаменную группу, которую демонтировали на Плотинке в 2013 году.
Люди вместе прошли, одновременно подняв красные знамена. Демонтаж Краснознаменной группы общественники называют варварским актом, так это был один из символов города. Дата же была выбрана неслучайно.
- В 45-ю годовщину награждения Свердловска орденом Ленина, поэтому в этот день «оживили» знаменитую Краснознаменную группу – памятник за вклад жителей города в Победу, варварски снесенный пять лет назад, - рассказывают активисты движения «Суть времени».
Отметим, что демонтаж группы вызвал широкую дискуссию среди жителей Екатеринбурга, после чего в мэрии была запущена кампания по сбору предложений от горожан по вопросу: чем можно заменить Краснознаменную группу на Плотинке. Однако позже выяснилось, что конструкция плотины Городского пруда, смонтированная в 1970-х годах, не приспособлена для установки новых объектов. С тех пор место пустует.