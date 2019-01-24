Для убийцы 14-летней екатеринбургской школьницы запросили 25 лет колонии

Прокуратура запросила для насильника из Екатеринбурга Андрея Черняева, который осенью 2011 года зверски убил 14-летнюю школьницу, 25 лет лишения свободы. При этом первые 8 лет он может провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Речь идет об 48-летнем Андрее Черняеве, маньяка не могли поймать шесть лет. Выйти на след преступника удалось после совпадения тестов ДНК, новые образцы были изъяты следователями после очередного нападения Черняева.

Черняева признали вменяемым. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В апреле 2001 года обвиняемый совершил преступления против половой свободы в отношении своей родственницы с особой жестокостью, глумясь над ней и угрожая, что сбросит ее с балкона квартиры или обольет кислотой, - описали в свердловской прокуратуре первое преступление маньяка.

Следующий эпизод датирован 26 июня 2008 года, когда уралец надругался над женщиной в квартире, а после ограбил ее.

УБИЙСТВО НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ

Вечером 18 сентября 2011 года Черняев подкараулил на стадионе школы № 57 школьницу Олю Медведеву. Девочка изо всех пыталась отбиться от маньяка, но оказалась беспомощна против вооруженного маньяка. По данным Следственного комитет, он изнасиловал девочку, после чего нанес 41 удар ножом.

Оля Медведева училась в 8 классе. Фото: соцсети

- В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемый не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, и не страдает в настоящее время, - отметили в надзорном ведомстве. - Соответственно эксперты пришли к выводу, что обвиняемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Тот самый школьный стадион, где нашли тело Оли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Поймать насильника удалось только в начале 2017 года. Также известно, что в результате изнасилования Черняев заразился от Медведевой СПИДом.