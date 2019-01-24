2019-01-24T09:47:28+03:00
Происшествия

Для убийцы 14-летней екатеринбургской школьницы запросили 25 лет колонии

Андрей Черняев изнасиловал и зарезал Олю Медведеву на стадионе школы № 57
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments2
Маньяка поймали спустя 6 лет. Фото: СУ СКР по Свердловской областиМаньяка поймали спустя 6 лет. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Прокуратура запросила для насильника из Екатеринбурга Андрея Черняева, который осенью 2011 года зверски убил 14-летнюю школьницу, 25 лет лишения свободы. При этом первые 8 лет он может провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Речь идет об 48-летнем Андрее Черняеве, маньяка не могли поймать шесть лет. Выйти на след преступника удалось после совпадения тестов ДНК, новые образцы были изъяты следователями после очередного нападения Черняева.

Черняева признали вменяемым. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Черняева признали вменяемым. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В апреле 2001 года обвиняемый совершил преступления против половой свободы в отношении своей родственницы с особой жестокостью, глумясь над ней и угрожая, что сбросит ее с балкона квартиры или обольет кислотой, - описали в свердловской прокуратуре первое преступление маньяка.

Следующий эпизод датирован 26 июня 2008 года, когда уралец надругался над женщиной в квартире, а после ограбил ее.

УБИЙСТВО НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ

Вечером 18 сентября 2011 года Черняев подкараулил на стадионе школы № 57 школьницу Олю Медведеву. Девочка изо всех пыталась отбиться от маньяка, но оказалась беспомощна против вооруженного маньяка. По данным Следственного комитет, он изнасиловал девочку, после чего нанес 41 удар ножом.

Оля Медведева училась в 8 классе. Фото: соцсети

Оля Медведева училась в 8 классе. Фото: соцсети

- В отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемый не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, и не страдает в настоящее время, - отметили в надзорном ведомстве. - Соответственно эксперты пришли к выводу, что обвиняемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Тот самый школьный стадион, где нашли тело Оли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тот самый школьный стадион, где нашли тело Оли. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Поймать насильника удалось только в начале 2017 года. Также известно, что в результате изнасилования Черняев заразился от Медведевой СПИДом.

Еще больше материалов по теме: «В Екатеринбурге зверски убита восьмиклассница»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
В Самаре пятилетнюю девочку с «дьяволом внутри» избили молотком и сбросили с балкона, ее мама просит президента о помощи
По мнению родителей Нади, чудом оставшейся в живых, судебные разбирательства по преступлению идут необъективно и без поддержки они не справятся
Новости 24
Рабочие успели спастись: в Екатеринбурге горел производственный ангар
Теперь официально: в центре Екатеринбурга разрешили снести завод
Евгений Куйвашев поручил увеличить в регионе количество патриотических клубов
Владимир Путин пригласил президента Турции в Екатеринбург на «Иннопром-2019»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Глава «убойного отдела» свердловской полиции покинул свой пост
Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы
Нет денег на содержание: в Екатеринбурге пустует трамвайное депо за пять миллионов
Свердловские предприниматели получат на развитие 4 миллиарда рублей
В Алапаевске алиментщика за долги на полгода отправили в колонию строго режима
Глава Минэкономики Свердловской области отправлен в отставку
Пассажир в коме: в Екатеринбурге Mitsubishi влетел в припаркованные легковушку и грузовик
В Свердловской области снизилось число детей, больных сахарным диабетом
В Екатеринбурге на «перекрестках смерти» установят камеры слежения
Купят новые автобусы, построят школы: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как подготовятся к 300-летию города
На загрязнение уральских рек промышленниками обратили внимание в Москве
Жителя Нижней Салды, убившего своего брата ножкой от табурета, лишили свободы на 8 лет
В Свердловской области камеры ГИБДД засняли больше трех миллионов нарушений ПДД за 2018 год
На Урале закрыли 12 сайтов по продаже магнитов, занижающих данные электросчетчиков
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей