2018-10-06T12:03:45+03:00
Происшествия

Подозреваемому в убийстве екатеринбургской школьницы грозит пожизненный срок

Андрей Черняев 40 раз ударил ножом 14-летнюю девочку
Олег Галимов
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Маньяка подозревают в еще двух изнасилованиях. Фото: Валерий ГорелыхМаньяка подозревают в еще двух изнасилованиях. Фото: Валерий Горелых
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Жителю Екатеринбурга Андрей Черняев, который подозревается в убийстве ученицы 8-го класса, грозит пожизненное заключение. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Последние 9 месяцев предполагаемый маньяк изучал свое уголовное дело и в ближайшее время обвинительное заключение передадут в прокуратуру, а потом в суд.

Убийца девочки шесть лет был на свободе. Фото: соцсети

Убийца девочки шесть лет был на свободе. Фото: соцсети

Трагедия произошла еще в 2011 году на стадионе школы № 57 на улице Белореченской: тело 14-летней Ксюши Белобородовой (имя изменено – прим. ред.). В тот злополучный вечер девочка до утра гуляла со своими друзьями, а после посиделок у друзей пошла ночевать к отцу и мачехе. Но до дома девочка так и не дошла. Изуродованное тело Ксюши нашли на школьном стадионе. Ее одежда была вспорота, все тело было изрезано ножом. Криминалисты насчитали 40 ударов.

Маньяк перерезал девушке горло и надругался над ней. Во дворе, где нашли тело, была установлена камера наблюдения. Но в тот вечер она по неизвестным причинам не работала.

Тело девочки нашли на школьном стадионе. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тело девочки нашли на школьном стадионе. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи поймали маньяка только весной 2017 года. За это время они проверили семь тысяч подозреваемых. В числе них была даже мачеха девушки, которая поначалу дала признательные показания в убийстве падчерицы, но потом отказалась от них.

Маньяком оказался местный 47-летний бизнесмен Андрей Черняев, у которого была своя фирма по ремонту электрики. Мужчина жил через два дома от места преступления. Раньше у жестокого убийцы была семья и ребенок. Причиной такой жесткой расправы стал конфликт, возникший между предпринимателем и девочкой тем же вечером у алкомаркета.

Позже выяснилось, что Ксюша была заражена ВИЧ-инфекцией, как и ее друзья. Именно поэтому после изнасилования маньяк заразился СПИДом. Также Черняева подозревают в изнасилованиях женщин в 2001 и 2008 годах.

Убийцу, заразившегося ВИЧ от изнасилованной школьницы, отправили в психбольницу (Подробнее)

Маньяк изнасиловал и убил школьницу, но заразился от нее СПИДом (Подробнее)

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