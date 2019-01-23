2019-01-23T09:15:09+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС приступила к выполнению ремонтной программы магистральных электросетей Урала

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На ремонт потратят больше 1,2 миллиарда рублейНа ремонт потратят больше 1,2 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На техническое обслуживание и ремонт энергообъектов в зоне ответственности филиала ФСК ЕЭС – МЭС Урала в 2019 году выделено 1,24 млрд рублей. Реализация запланированных мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения семи регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, в которых проживает более 16 млн человек и расположены крупные металлургические, химические и машиностроительные предприятия.

Основной объем работ запланирован на линиях электропередачи – замена более 185 км грозозащитного троса и около 14 тыс. изоляторов, расчистка 5,3 тыс. гектаров трасс ЛЭП, усиление 1,5 тыс. фундаментов опор, а также вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Для снижения рисков пожаров будет проложено 139 гектаров минерализованных полос. Кроме того, будут переустроены пролеты опор линии 500 кВ «Ириклинская ГРЭС – Газовая» на участках, подверженных интенсивному гололедообразованию.

На подстанциях МЭС Урала будет выполнен средний ремонт 6 автотрансформаторов, 297 выключателей и 410 разъединителей. На ряде объектов запланирована модернизация систем противопожарной безопасности. Такие работы будут проведены, например, на подстанции 220 кВ «Исаково», обеспечивающей электроснабжение объектов социальной сферы и промышленных потребителей Челябинска, в том числе крупнейшего предприятия города – ЧТПЗ.

Выполнение в срок и в полном объеме ремонтной кампании позволит повысить надежность электроснабжения потребителей регионов в зоне ответственности МЭС Урала – Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской, Оренбургской областей, Пермского края и Республики Удмуртия. В том числе таких промышленных предприятий, как ЕВРАЗ Качканарский ГОК, Чепецкий механический завод, Златоустовский машиностроительный завод, Магнитогорский металлургический комбинат.

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