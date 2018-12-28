ВТБ расширяет сотрудничество с АК «АЛРОСА»

ВТБ реализует проект материального кэш-пулинга с использованием овердрафта для АК «АЛРОСА». Банк победил в организованном компанией конкурсе по выбору партнера для реализации этого проекта. Перед банками - участниками конкурса была поставлена амбициозная задача – разработать в кратчайшие сроки комплексное автоматизированное решение с учетом специфики бизнеса и географии присутствия компании в разных часовых поясах.

В рамках проекта материального кэш-пулинга ВТБ реализует комплекс технологических решений, обеспечивающих централизацию платежной функции, сохраняя непрерывность платежного процесса. ВТБ предложил решение, оптимизирующее расчеты АК «АЛРОСА» и ее дочерних компаний.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Александр Боциев отметил:

- ВТБ предложил АК «АЛРОСА» оптимальное решение с учетом высоких требований холдинга к срокам автоматизации и широкому набору индивидуальных настроек. Реализуемый банком проект позволит АК «АЛРОСА» повысить эффективность управления денежными потоками за счет возможности автоматически осуществлять расчеты между компаниями холдинга, в том числе за счет овердрафтных средств, вне зависимости от географии присутствия компаний, минимизировав при этом количество транзакций между ними.

Заместитель генерального директора АК «АЛРОСА», курирующий вопросы экономики и финансов, Алексей Филипповский подчеркнул:

- Реализация проекта с банком ВТБ позволит нам максимально сконцентрировать денежные потоки для эффективного использования и повысить платежную дисциплину при осуществлении расчетов как внутри группы, так и с нашими контрагентами. Полный перевод расчетов и внедрение требуемого функционала с учетом индивидуальных условий по каждому продукту находятся в стадии завершения.