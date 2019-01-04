2019-01-04T13:31:27+03:00
Общество

«Уральские пельмени» обсмеяли экс-чиновницу Ольгу Глацких и ее знаменитое «Государство не просило вас рожать»

Эти слова юмористы обыграли в новогоднем выпуске шоу [видео]
Анна КОСНЫРЕВА
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Фото: "Страна Гирляндия" - "Уральские пельмени"/СТСФото: "Страна Гирляндия" - "Уральские пельмени"/СТС
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Актеры шоу «Уральские пельмени» не упустили возможность посмеяться над скандальной фразой «Государство не просило вас рожать» в своем новогоднем шоу «Страна Гирляндия». В сценке Мальчик Витя, в исполнении актера Дмитрия Бректокина, с нетерпением ждёт Деда Мороза, а когда видит его, то догадывается, что это вовсе не волшебный Дедушка, а папа. К тому же, оказывается, подарок-сюрприз — флэш-базуку — он уже находил накануне в тумбочке на кухне. Витя закапризничал и высказал родителям:

— А не надо было меня рожать! Государство вас об этом не просило! — услышав знакомые слова, публика в зале рассмеялась.

— Я, честно говоря, и маму твою, Витенька, об этом не очень просил! — парировал в ответ его отец.

Страна Гирляндия Уральские пельмени 2019.Страна Гирляндия Уральские пельмени 2019 Официальный сайт: Сайт - http://ctc.ru/

Напомним, что скандальную фразу «Государство не просило вас рожать» в октябре 2018 высказала бывшая руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с молодежными организациями Кировграда. Высказывание осудила общественность на федеральном уровне. Вслед за волной обсуждений, в конце декабря чиновница подала заявление об отставке с должности.

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