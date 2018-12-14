Около 300 особенных детей приняли участие в инклюзивном новогоднем празднике

12 декабря благотворительный «Рождественский Караван» Coca-Cola в России проехал по улицам Екатеринбурга и дал старт путешествию по России. Его ключевым событием в столице Урала стал инклюзивный праздник для подростков из социально уязвимых групп населения.

Цель мероприятия - помочь социализироваться детям с физическими и ментальными ограничениями. Волонтерами на празднике выступили сотрудники компании Coca-Cola HBC Россия совместно с Ассоциацией волонтерских центров.

- В этом году Рождественский караван прошел в новом формате. Праздник объединил обычных подростков и детей с особенностями развития. Это помогает инклюзивным детям социализироваться, — рассказывает Марина Мокина, руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия.

Около 300 спортсменов Специальной Олимпиады из школ-интернатов, коррекционных школ, общественных организаций и социальных центров из 11-ти городов области собрались в Президентском центре им. Бориса Ельцина. На специально организованных площадках ребята с нарушением интеллектуального развития смогли погрузиться в новогоднюю атмосферу.