2018-12-14T10:34:15+03:00
Происшествия

В аэропорту «Кольцово» из-за поломки хвоста экстренно сел борт Уфа-Нижневартовск

Самолет ударился хвостовой частью о землю еще при взлете
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Уральские авиалинии"Фото: "Уральские авиалинии"
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В аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний», следующий из Уфы в Нижневартовск. Командир рейса заподозрил поломку хвоста и запросил посадку в ближайшей воздушной гавани.

Как выяснилось, еще при взлете в Уфе Airbus A321 ударился хвостовой частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу.

- Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». - Планируемое время вылета - 11:00 (время местное). Всем 165 пассажирам на время ожидания предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными воздушными правилами. Авиакомпания приносит пассажирам свои извинения.

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