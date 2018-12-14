В аэропорту «Кольцово» из-за поломки хвоста экстренно сел борт Уфа-Нижневартовск

Утром в пятницу в Екатеринбурге была нелетная погода. Город окутал густой туман. Из-за этого сразу шесть самолетов не смогли приземлиться в столице Урала, и были отправлены на соседний аэропорт в Челябинск. Однако для одного воздушного судна сотрудники аэропорта все-таки сделали исключение.

Борт «Уральских авиалиний», который направлялся из Уфы в Нижневартовск, запросил разрешения на экстренную посадку.

- Во время выполнения рейса Уфа - Нижневартовск при взлете произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В Нижневартовск самолет должен был вылететь в 16:00. Фото: Instagram

При взлете и посадке никто из 165 пассажиров и 7 членов экипажа аэробуса A-321 не пострадал. В «Кольцово» пассажирам предоставили прохладительные напитки.

- В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна, - добавили в Уральской транспортной прокуратуре. – Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей.

Из Уфы самолет вылетел в 6:44 утра. В Екатеринбурге он приземлился в 7:46 по местному времени. По предварительным данным рейс был чартерным и на нем летели вахтовики из Уфы. В Нижневартовск они должны вылететь в 16:00 на запасном самолете.

Тем временем в "Уральских авиалиниях" добавили, что сломанный самолет уже осмотрели и нашли на нем "Незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа".