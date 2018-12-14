В аэропорту «Кольцово» из-за поломки хвоста экстренно сел борт Уфа-Нижневартовск

В аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний», следующий из Уфы в Нижневартовск. Командир рейса заподозрил поломку хвоста и запросил посадку в ближайшей воздушной гавани.

Как выяснилось, еще при взлете в Уфе Airbus A321 ударился хвостовой частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу.

- Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». - Планируемое время вылета - 11:00 (время местное). Всем 165 пассажирам на время ожидания предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными воздушными правилами. Авиакомпания приносит пассажирам свои извинения.