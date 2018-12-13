2018-12-13T10:08:10+03:00
Общество

Шахматист с ДЦП из Первоуральска, игравший языком, стал победителем реалити-шоу «Секретный миллионер»

Несмотря на недуг Николай Грудинкин однажды даже сыграл в ничью с гросмейстером и чемпионом мира Сергеем Карякиным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На телеканале «Пятница!» вышел очередной выпуск третьего сезона реалити-шоу «Секретный миллионер». На этот раз съемки прошли в небольшом уральском городе Первоуральск.

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

Тайным богачом, которая по итогу должна была выбрать, кому из местных жителей презентовать миллион рублей, стала бизнес-вумен и блоггер Виктория Быкова. По правилам проекта, девушка должна найти людей, нуждающихся в помощи, но при этом скрывать свой истинный статус и отказаться от привычных трат и украшений.

Чтобы стать ближе к простому населению, Виктории придумали легенду - она безработная и без крыши над головой. Чтобы выжить в незнакомом городе, тайной богачке приходилось хвататься за любую работу вроде помощника кондуктора, а спать на улице в палатке.

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

По итогу программы нищенка выбрала четверых горожан, которым вручила денежные подарки и туристические путевки.

Та самая кондуктор, которая взяла Викторию на подработку, получила 200 тысяч рублей и путешествие в Карелию. Пустившая девушку переночевать молодая пара стала обладателями 100 тысяч и путевки в Индию. Еще 600 тысяч миллионерша подарила женщине, которая также приютила ее у себя дома.

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

Фото: PR-служба телеканала «Пятница!»

- Я думаю, ей станет намного легче. Она и кредит выплатит, и сможет какие-то продукты себе покупать, радовать себя. Сможет съездить куда-то отдохнуть или закрыть кредит от предыдущего отдыха, потому что они ездят на отдых в кредит, - поделилась Виктория.

А самый главный подарок Быкова сделала семье Николая Грудинкина. Того самого молодой человека, страдающего ДЦП и очень увлеченного шахматами. Однажды спортсмен даже сыграл в ничью с чемпионом мира и самым молодым в истории гросмейстером Сергеем Карякиным. Николай и его мама получили 1 миллион рублей.

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