2018-12-12T22:12:45+03:00
Общество

«Дождались!»: в Екатеринбург наконец-то привезли главную елку ледового городка

Сначала дерево сломалось, потом грузовик застрял в сугробах, а следом ГИБДД не пропустили
Данил СВЕЧКОВ
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Елку в центре города встречали "медведи".Елку в центре города встречали "медведи".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Многострадальная новогодняя елка наконец-то добралась до Екатеринбурга. Этим вечером огромное хвойное пересекло границу города и верхом на грузовике устремилось прямо к сердцу уральской столицы - на площадь 1905 года. Ведь там ее уже заждались. Стены и скульптуры ледового городка растут день ото дня, а елочки-красавицы среди них все нет и нет. А ведь должны были привезти еще в минувшие выходные, но что-то не заладилось. Так, везли красавицу из Михайловского лесничества.

Доставить елку в Екатеринбург удалось после того, как были решены вопросы с ГИБДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доставить елку в Екатеринбург удалось после того, как были решены вопросы с ГИБДД.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оно в 130 километрах от города. Вроде бы это маршрут, который можно преодолеть за один световой день, но не тут то было. Сначала первое дерево сломалось, так что пришлось срочно спиливать другое, а потом грузовик с елью элементарно, простите, застрял во снегу. А как выбрался из него, так почти сразу застрял в ПДД - под Дружинино экипаж ГИБДД остановил грузовик и потребовал документы на перевозку негабаритного груза. Нужных документов не оказалось. Как позже признались в мэрии Екатеринбурга, пушистость хвойного подвела.

Спилили дерево в Михайловском лесничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спилили дерево в Михайловском лесничестве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы ожидали, что елка будет занимать меньше места в грузовике, а она оказалась очень пушистой, - сокрушались сотрудники мэрии. - Пришлось переделывать документы, поскольку объем елки оказался больше запланированного.

Так вместо утра воскресенья срок поставки елки в Екатеринбург плавно сдвинулся на неопределенный срок. Горожане даже беспокоиться начали: "Что? Опять тот зеленый конус придется ставить вместо живого дерева?". Но нет, не придется, ведь этим вечером дерево триумфально доставили в Екатеринбург. Ее тут встречали Дед Мороз и медведи. Не настоящие, конечно, вышедшие из лесу поглядеть финал эпопеи с транспортировкой дерева, а актеры в ростовых куклах. В общем, зеленый конус отменяется. В этот раз водим хороводы вокруг живой елки.

Хвойное дерево не удавалось привезти в столицу Урала из-за его габаритов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хвойное дерево не удавалось привезти в столицу Урала из-за его габаритов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года дерево встречал оркестр из Дедов Морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года дерево встречал оркестр из Дедов Морозов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители ледового городка даже прервались, чтобы посмотреть на доставку праздничного дерева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строители ледового городка даже прервались, чтобы посмотреть на доставку праздничного дерева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

За рулем грузовика с елкой, как водится, сидел Дед Мороз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За рулем грузовика с елкой, как водится, сидел Дед Мороз.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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