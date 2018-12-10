2018-12-12T09:19:23+03:00
Общество

Застряла в Дружинино: новогоднюю елку не могут доставить в Екатеринбург из-за отсутствия документов на перевозку

В ГИБДД во всем винят подрядчика
Олег Галимов
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Впервые за 15 лет в ледовом городке будет живая елкаВпервые за 15 лет в ледовом городке будет живая елкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже пчоти трое суток в Екатеринбург не могут привезти главную елку города. Везут красавицу из Михайловского лесничества, которое находится в 130 километрах от города. Сначала грузовик с елью застрял в снегу, затем под Дружинин его остановил экипаж ГИБДД. Инспекторы несколько часов проверяли документы на перевозку негабаритного груза. Там же и выяснились проблемы с документами и подрядчиком.

- Мы ожидали, что елка будет занимать меньше места в грузовике, а она оказалась очень пушистой. Теперь необходимо согласовать с автоинспекцией все документы на перевозку, рассказывает пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. - Переделывем документы, поскольку объем елки больше, чем мы планировали.

Эту информацию нам подтвердили и в областной ГИБДД.

- Елка по-прежнему находится в Дружинино. Подрядчик знал о необходимости оформить документы, но почему-то этого не сделал, - пояснили в ГИБДД.

Планировалось, что елку привезут утром воскресенья, но с самого начала все пошло не по плану. Сначала сломалась первая ель, и рабочим пришлось экстренно рубить вторую, а потом грузовик застрял в сугробах.

Как проходила спецоперация по срубу елки вы можете посмотреть здесь.

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