2018-12-10T18:17:12+03:00
Общество

Застряла в Дружинино: новогоднюю елку не могут доставить в Екатеринбург из-за отсутствия документов на перевозку

В ГИБДД во всем винят подрядчика
Олег Галимов
Поделиться:
Впервые за 15 лет в ледовом городке будет живая елкаВпервые за 15 лет в ледовом городке будет живая елкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже пчоти трое суток в Екатеринбург не могут привезти главную елку города. Везут красавицу из Михайловского лесничества, которое находится в 130 километрах от города. Сначала грузовик с елью застрял в снегу, затем под Дружинин его остановил экипаж ГИБДД. Инспекторы несколько часов проверяли документы на перевозку негабаритного груза. Там же и выяснились проблемы с документами и подрядчиком.

- Мы ожидали, что елка будет занимать меньше места в грузовике, а она оказалась очень пушистой. Теперь необходимо согласовать с автоинспекцией все документы на перевозку, рассказывает пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов. - Переделывем документы, поскольку объем елки больше, чем мы планировали.

Эту информацию нам подтвердили и в областной ГИБДД.

- Елка по-прежнему находится в Дружинино. Подрядчик знал о необходимости оформить документы, но почему-то этого не сделал, - пояснили в ГИБДД.

Планировалось, что елку привезут утром воскресенья, но с самого начала все пошло не по плану. Сначала сломалась первая ель, и рабочим пришлось экстренно рубить вторую, а потом грузовик застрял в сугробах.

Как проходила спецоперация по срубу елки вы можете посмотреть здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Самостоятельности нет: Директор Свердловской филармонии рассказал сносе дома
Убийство на Уктусе, взрыв телебашни и Киркоров: что ищут в интернете уральцы
Что будут смотреть бабушки? В Свердловской области отключат все аналоговые телеканалы
В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе
В мэрии Екатеринбурга запустили «калейдоскоп департаментов»
В аэропорту Кольцово из-за треснувшего стекла вынужденно сел борт Тюмень - Уфа
В Екатеринбурге открыли единый центр управления полетами над шестью регионами
Жду сценарий: уральский безработный сыграет «плохого парня» в фильме Гая Ричи
Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам социальной политики
Буш-старший присылал в Свердловск американский самолет с медиками для матери Бориса Ельцина
На трассе Екатеринбург - Тюмень ради установки пешеходных переходов закроют четыре участка
У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель
Житель Екатеринбурга выследил своего обидчика и поджег его автомобиль
Гостем радио «КП» - Екатеринбург» станет министр здравоохранения Андрей Цветков
«Давайте встряхнемся и дойдем до банка»: телеканал «Союз» упрекнул зрителей в малых пожертвованиях
Оренбургские фтизиатры обсудили актуальные вопросы диагностики туберкулеза
Скандальная «Золушка» больше не будет кормить екатеринбургских школьников
«Спецавтобаза» оштрафована на 40 тысяч за соседство питьевого резерваура и выгребной ямы
В Екатеринбурге алиментщик, испугавшись ареста, за два часа погасил двухгодичный долг
В Нижнем Тагиле УК раскошелится за упавший на голову пенсионера кусок льда
Вторая неделя зимы в Екатеринбурге будет без заморозков и снега
«Автомобилист» на домашнем льду уверенно обыграл пекинский «Куньлунь»
На Урале приемщики лома, подменив металл щебнем, обокрали завод на 16 миллионов рублей
Футболисты «Урала» проиграли в заключительном матче года ФК «Динамо» со счетом 0:4