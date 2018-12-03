В Нижнем Тагиле собака помогла задержать цыганку, которая загипнотизировала и ограбила медсестру

Жительница Нижнего Тагила помогла полиции поймать воровку, которая недавно загипнотизировала медсестру и украла у той украшения. Женщина узнала о преступнице из новостей и как только увидела ее на улице, сразу же позвонила по телефону 112.

Прибывшая на место ЧП группа немедленного реагирования задержала подозреваемую и доставила в отдел полиции.

- Сыщики выяснили, что звонившая в полицию женщина работает в торговом павильоне. Она заметила разыскиваемую цыганку в приметном пуховике, когда та проходила мимо с очередной жертвой, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Продавец выбежала на улицу, прихватив с собой овчарку по кличке Макс. По дороге она стала кричать и звать на помощь прохожих, которые в итоге и не позволили гипнотизерше ретироваться.

Позже выяснилось, что воровкой оказалась 41-летняя жительница Вологды. Она не отрицает, что ходила на прием в поликлинику, но по ее словам, женщина сама отдала ей украшения.

Следователи уверены, что она причастна и к другим преступлениям

- Пострадавшая до сих пор находится в стрессовом состоянии и уверена, что в тот момент находилась под гипнозом. Она хорошо запомнила руки «целительницы» с французским маникюром, так как та умело проводила ими манипуляции перед глазами. Сотрудники полиции изъяли все похищенное имущество, сбыть их та не успела, - добавил полковник Горелых.

У следствия есть основания полагать, что случай в поликлинике – не единственный на счету заезжей гадалки. Если вы также стали жертвой этой женщины, звоните по номеру (3435)47-71-02 или на линию 02.