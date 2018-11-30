В больнице Нижнего Тагила цыганка «загипнотизировала» и обокрала медсестру

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-30T13:18:30+03:00

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Полиция Нижнего Тагила разыскивает женщину-«загипнотизера», обворовавшую в больнице 59-летнюю медсестру. Как рассказал пресс-секретарь регионально главка Валерий Горелых, утром в медучреждение пришла женщина цыганской внешности, чтобы устроиться на работу. Медработник объяснила, куда ей нужно обратиться и продолжила работу.

Спустя несколько минут незнакомка вернулась и попросила воды, а затем проводить ее в туалет. Следующее, что помнит медсестра - это как она стояла у себя в кабинете со стаканом воды, накрытым сверху полотенцем, но почему-то без всех свлоих украшений.

Фото: Валерий Горелых

- Просматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники обнаружили нечистую на руку посетительницу в красном пуховике и синем платке. В руках она держала светлую сумку. Темноволосая женщина также «засветилась» и в коридорах поликлиники. Сыщики имеют веские основания полагать, что предприимчивая особа таким же способом могла обманывать и других людей, - добавил полковник Горелых.

Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновнице может грозить до пяти лет колонии.

Всех, кто что-лиюо знает о злоумышленнице, просьба обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435) 47-71-02 или набрав 02.