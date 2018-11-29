2018-11-29T12:31:50+03:00
Экономика

ВТБ на треть увеличил ипотечное кредитование челябинцев

За 9 месяцев 2018 года выдано 4 300 кредитов на жилье
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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За три квартала 2018 года ВТБ выдал в Челябинской области 4,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,1 миллиарда рублей. Это на 36% больше продаж за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита вырос с 1,3 миллиона до 1,4 миллиона рублей. 15% всех выдач ипотеки в Челябинской области в 2018 году приходится на долю ВТБ.

Ипотечный портфель ВТБ в регионе на 1 октября 2018 года достиг 23,4 миллиарда рублей, общий кредитный портфель розничного бизнеса — 48 миллиардов рублей (+12% с начала года).

Помимо ипотеки, челябинцы активно оформляли в ВТБ кредиты наличными, портфель которых по сравнению с началом года вырос на 24% и составил 19,5 миллиардов рублей. За девять месяцев 2018 года банк выдал 20,9 тысячи таких кредитов на сумму 10,1 миллиарда рублей. Это на 42% больше, чем год назад.

Самыми популярными целями кредитования остались ремонт, приобретение бытовой техники, путешествия. Более востребованным стало рефинансирование кредитов, взятых в других банках.

Для некрупных покупок и повседневных расходов челябинцы стали чаще оформлять кредитные карты. За девять месяцев 2018 года банк выдал 10,7 тысячи кредитных карт, что на 78% превышает прошлогодний показатель.

Также выросли объемы автокредитования. За январь-сентябрь 2018 года челябинцы получили в банке 3,9 тысячи автокредитов на сумму 2,2 миллиарда рублей (+46% к показателю за девять месяцев прошлого года).

Кроме того, существенно увеличился депозитный портфель физлиц ВТБ в Челябинской области. По итогам трех кварталов 2018 года он достиг 26,5 миллиарда рублей (+11% с начала года).

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