ВТБ в Челябинской и Курганской областях на 27% нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса

Кредитный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Челябинской и Курганской областях по итогам девяти месяцев 2018 года достиг 41 миллиарда рублей. Из них 13,8 миллиарда рублей приходится на сегмент крупного бизнеса, 27,1 миллиарда рублей – среднего и малого. При этом прирост портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса составил 27%.

За три квартала 2018 года банк выдал предприятиям региона 43,5 миллиарда рублей: 15,8 миллиарда рублей - крупному бизнесу, 27,7 миллиарда рублей – среднему и малому.

Ресурсный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Челябинской и Курганской областях с начала года вырос на 31% и достиг 48 миллиарда рублей. На срочные депозиты банк за три квартала 2018 года суммарно привлек 404 миллиардов рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года банк обслуживает более 5,5 тысячи предприятие Южного Урала и Зауралья.

- По итогам трех кварталов 2018 года мы видим рост деловой активности в регионе – в первую очередь в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и торговле. Мы готовы и далее поддерживать предприятия Южного Урала, предоставляя необходимые инструменты для развития бизнеса, — отметил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.