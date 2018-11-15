2018-11-15T18:37:08+03:00
Общество

В Екатеринбурге обсудят перспективы реновации

В уральской столице соберутся архитекторы со всего мира
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Ситуацию в Екатеринбурге обсудят специалисты мирового уровня. Фото: предоставлено организаторамиСитуацию в Екатеринбурге обсудят специалисты мирового уровня. Фото: предоставлено организаторами
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Известные архитекторы Европы и Азии приедут в Екатеринбург, чтобы представить проекты реновации городских территорий. Одна из ключевых дискуссий будет посвящена реновации нескольких объектов Екатеринбурга.

V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пригласил к диалогу экспертов мирового уровня – они представят проекты реновации для современных мегаполисов. Архитекторы предложат ответы на ключевой вопрос – как сохранить исторический облик города, но при этом создать новую инфраструктуру, единое городское пространство и встроить в него современные объекты, необходимые для развития растущего миллионника.

- Современный город требует реконструкции неиспользуемых промышленных зон, стареющих объектов культурного наследия, решения транспортной проблемы, обустройства зленых зон. Для этого нужно перестраивать город – он должен отвечать новым требованиям и экологическим стандартам, иметь хороший запас прочности и энергоэффективности. К тому же, одна из задач реновации – благоустройство и организация комфортного общественного пространства. Возникает вопрос – как это сделать, но при этом сохранить исторический облик. Ответить на него – задача наших экспертов. Кроме того в рамках форума будет разработан проект реновации одного из объектов Екатеринбурга, - отметила руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В сессии «Реновация территорий мегаполисов» будет представлен европейский и азиатский опыт реновации городских территорий, решения по планировке и функциональному наполнению объектов редевелопмента и созданию привлекательности для инвесторов и горожан, а также программы реновации Москвы. Среди спикеров - профессиональный градостроитель и проектировщик программ новой застройки центральных районов Шанхая Йост ван ден Хук (Joost Van Den Hoek, Голландия), архитектор и руководитель команды проекта по реновации центральной территории Хельсинки (новый жилой район Яткасаари, рассчитанный на 21 000 жителей с 6000 рабочих мест, построенный на месте грузового порта) Матти Каянсинко (Matti Kaijansinkko, Финляндия) и другие зарубежные специалисты.

Уникальный кейс по реконструкции и возведению нового объекта на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода (Москва) представит архитектор Дмитрий Гуреев. Проект реализуется в партнерстве со швейцарским бюро Herzog & de Meuron (лауреаты Притцкеровской премии 2001 года) и претендует на появление абсолютно новой типологии жилья и принципа работы с объектами культурного наследия. Завершение строительства «парящих домов» многофункционального комплекса на тонких колоннах станет одним из знаковых событий архитектуре на международном уровне.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

- Нынешняя концепция буквально выкристаллизовалась из анализа территории. Перед нами встала задача сохранить силуэтное восприятие завода с реки. Решение было одно – оторвать найденный объём застройки от земли значительно выше силуэта Завода. Так родилась идея тонких высоких колонн. Преобразование и новое использование исторического здания - это прекрасная возможность предотвратить его деградацию и уничтожение, сохранить ощущение истории, и в то же время – вызов. Он обязывает всех участников искать наилучший баланс – как в части правильного и честного исторического прочтения здания, уважения культурных ценностей, так и в создании необходимых функциональных условий для нового витка жизни здания, - подчеркнул Дмитрий Гуреев.

О сохранении объектов культурного наследия расскажет известный московский архитектор и реставратор, эксперт ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест – International Council on Monuments and Sites), руководитель архитектурного бюро «RDNK», директор международного образовательного центра в сфере сохранения и ревалоризации культурного наследия «РЕ-школа» Наринэ Тютчева. В сотрудничестве со старейшей французской школой реставрации «L'ecole de Chaillot» (Эколь де Шайо) и Высшей школой урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ школой реализовано множество проектов. На Форуме Наринэ Тютчева проведет воркшоп по реновации одного из объектов Екатеринбурга:

- Наша миссия – это выявление, сохранение и приумножение историко-культурных ценностей, - отмечает она.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

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