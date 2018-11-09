В Екатеринбурге начали собирать подписи в защиту сквера от строительства Храм-на-Драме

Екатеринбургские активисты начали борьбу за сквер вблизи Октябрьской площади. Общественники категорически не согласны с решением властей построить на его месте Собор во имя святой великомученицы Екатерины, известный также под народным названием Храм-на-Драме. Чтобы отстоять деревья, защитники сквера организовали сбор подписей. Основной претензией активистов стало то, что областные и городские власти вместе с бизнесменами стремятся построить храм без какого-либо общественного обсуждения.

– Это зона озеленения общего пользования, которых в нашем городе катастрофически не хватает, особенно в центре города, – отмечают организаторы. – Уже сейчас на одного жителя приходится меньше одного квадратного метра озеленения. И это при норме в 5 квадратных метров! Население растет, а зеленые зоны сокращаются.

Собор должен будет занять примерно половину площади сквера. Фото: minstroy.midural.ru

Сбор подписей начался 3 ноября. Организаторы просят неравнодушных людей распечатывать бланки, опубликованные в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook и обходить с ними своих родственников, друзей и соседей, которым тоже не безразлична судьба сквера.

– Также мы планируем собирать подписи на мероприятиях и просто на улице, – сообщает Анна Балтина, одна из организаторов. – До декабря планируем собрать около 1000 подписей и направить их соответствующим органам власти. Также хотим организовать серию мероприятий в защиту сквера. Есть несколько идей. В ближайшее время мы их проработаем. Знаем одно – нужно успевать до 7 декабря. Ведь в этот день должна пройти закладка первого камня храма.

Ранее общественники уже провели одну акцию в защиту сквера – 13 октября вместе с неравнодушными горожанами они несколько минут стояли в обнимку с деревьями.

Одна из ранних концепций храма.

Собор во имя Святой великомученицы Екатерины появился в столице Урала еще в 1723 году. Его заложили там, где сейчас находится площадь Труда. Изначально здание было деревянным, но спустя столетия оно стало каменным. В 1930 годы большевики снесли собор. Лишь спустя 80 лет его решили восстановить на историческом месте. Чтобы сохранить площадь Труда и фонтан «Каменный цветок», горожане организовали массовый митинг, и об идее восстановления собора в городе забыли на несколько лет. В 2016-м стало известно, что собор все-таки построят, но в другом месте – на искусственном острове посреди городского пруда. Жители города снова возмутились. Одних не устроил слишком пестрый вид собора, который должен был напоминать храм Василия Блаженного в Москве. Другим не понравилось, что потеряется исторический облик городского пруда, не менявшийся с самого основания Екатеринбурга.

Собор во имя святой великомученицы Екатерины был заложен в 1723 году, но в 1930-м большевики его снесли. Фото: Госархив Свердловской области

Три раза горожане, взявшись за руки, символически «обнимали» пруд, чтобы его защитить. В итоге инициаторы застройки сдались и объявили, что храм будет построен не на воде, а рядом с Театром Драмы.

А 12 сентября на градостроительном совете показали новую концепцию храма. Его построят в византийском стиле, который отличается сдержанностью форм и цветов. Тогда же выяснилось, что первый камень будет заложен до конца этого года.

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