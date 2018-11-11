2018-11-11T14:43:28+03:00
Общество

Лучший участковый Свердловской области поймал убийцу и спас жителей дома от «землетрясения»

Корреспондент «КП» провел день с победителем регионального этапа конкурса МВД России
Олег Галимов
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Жители Ирбита уверены, что Андрей Шадрин - лучший полицейский в странеЖители Ирбита уверены, что Андрей Шадрин - лучший полицейский в странеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой осенью 39-летний майор полиции Андрей Шадрин из Ирбита стал лучшим участковым Среднего Урала. В региональном конкурсе МВД за него проголосовали более четырех тысяч человек. Сейчас Шадрин занимает 11 место в голосовании на сайте «Комсомолки», но еще есть время, чтобы помочь уральскому участковому подняться в рейтинге. Сам полицейский признался, что после победы на региональном уровне его пригласили работать дознавателем, но он отказался.

- Это бумажная волокита и работа в кабинете, мне такое не по душе, - скромно ответил майор.

Андрей Геннадьевич не любит просто «перебирать бумажки». Большую часть времени он проводит на своем участке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Геннадьевич не любит просто «перебирать бумажки». Большую часть времени он проводит на своем участкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Журналисты «КП» решили съездить в Ирбит, чтобы своими глазами увидеть, с какими сложностями на своей работе сталкивается самый «Народный участковый» Свердловской области.

ЗАЩИТИЛ ИНВАЛИДА ОТ НЕРАДИВЫХ РОДСТВЕННИКОВ

Помимо обычного приема граждан Андрей Шадрин активно помогает районной социальной службе. Участковый проводит там занятия для пенсионеров – учит бабушек и дедушек, как не попасться на удочку мошенникам. Поэтому первым делом заезжаем туда:

- Местные жители как-то рассказали о семье выпивох, которые жили под одной крышей с бабушкой-инвалидом, - рассказывает Андрей Шадрин. – Пенсионерке нужен был особый уход, поэтому мы весь год внезапно приезжали к ним с проверками. В итоге родственники старушки взялись за ум. Перестали водить друзей и стали ухаживать за бабушкой.

В социальную службу участковый приезжает как к себе домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальную службу участковый приезжает как к себе домойФото: Алексей БУЛАТОВ

В социальной службе даже пытались переманить Шадрина к себе на работу, но народный участковый пока не готов расстаться с погонами.

- Андрей Геннадьевич наше все, - взволнованно говорит заведующая отделением соцпомощи Марина Кукарских. – Бывает так, что нужный мне участковый отлынивает от работы или просто занят, и тогда я звоню ему. Он ни разу не подводил нас. Я уверенна, что быть участковым – это его призвание.

БУДУ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ТОЛЬКО ШАДРИНУ

Вторая остановка в маленьком уральском городе пришлась на уголовно-исполнительную инспекцию. Здесь работают коллеги участкового из ГУФСИН, вместе они отлавливают преступников, которые отлынивают от наказаний по административным статьям.

- Андрей Геннадьевич у нас ничего не боится, - делятся сотрудники инспекции. – Кого мы только с ним не ловили: уклонисты от армии, мелкие воришки. Мы каждый день следим за голосованием, он должен войти как минимум в топ-10.

После короткой беседы Андрей Шадрин предложил нам поехать к себе в отделение. Только участковый сел за руль личного авто, как вдруг воскликнул «А вон и Алешека идет».

- Какой еще Алешка? – оглядываясь, спросил я.

- Да знакомый наш давний, сколько раз я уже за ним гонялся. Серийный вор с непростой судьбой. Надо бы спросить, как у него дела, - после этих слов Андрей Шадрин быстро припарковался и подошел к мужчине в лохмотьях.

Разговор длился всего пару минут. Мужчина без определенного места жительства узнал полицейского, но весьма спокойно отреагировал на встречу со стражем порядка.

Бывалый преступник ни чуть не испугался знакомого ему участкового Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывалый преступник ни чуть не испугался знакомого ему участковогоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Алешке около 35 лет, - продолжил рассказ участковый, когда мы вернулись в машину. – Он жил под Москвой, мать давно умерла, а отец пропал без вести. У него был дом, но родственники переписали все на себя, а его прогнали. Как он очутился на Урале до сих пор не понятно. Все что осталось от старой жизни – военный билет. Жалко мужика, сейчас бомжует и ворует из магазинов. Уже несколько раз сидел. Пару лет назад ему назначили обязательные работы, но было понятно, что он не будет ничего делать. Я объехал несколько дворов, нашел его и уговорил поехать со мной «по-хорошему». Потом мне рассказали, что на заседании судья задавал вопросы, а он закричал «я буду давать показания только Шадрину!».

РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ

Местные пенсионеры ничуть не удивились, когда узнали, что их участковый стал лучшим сначала в городе, затем в области, а сейчас борется за первые места на федеральном конкурсе.

Пенсионерка очень переживает за своего участкового и желает ему победить в конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка очень переживает за своего участкового и желает ему победить в конкурсеФото: Алексей БУЛАТОВ

Вот и старшая по дому на улице Советской Татьяна Жбанова надеется увидеть Шадрина на внедорожнике «УАЗ Патриот», который достанется лучшему участковому страны.

- Всем наплевать на пожилых людей, а он у нас отзывчивый, - начинает Татьяна Самуиловна. – Несколько раз помог мне с соседями, а однажды спас от землетрясения.

- От какого еще землетрясения, - спрашиваю я, выпучив глаза.

- Видите новый садик?

- Вижу.

- Когда старый сносили, строители долбили замерзшую землю ковшами. Все это отдавалось в наш дом. Штукатурка падала, окно трескались. Вот мы и пожаловались Андрею.

- И что в итоге?

- На стройке сменился подрядчик, и дом перестал ходить ходуном.

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