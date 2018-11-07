ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-07T14:52:36+03:00

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По итогам девяти месяцев 2018 года ВТБ выдал 182,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 416,2 миллиарда рублей. Таким образом, объём продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. увеличился в полтора раза. Всего ипотечный портфель банка с начала года вырос на 12% и превысил 1,26 триллиона рублей.

С начала года банк фиксирует повышенный спрос клиентов на недвижимость большей площади. Интерес заемщиков вызывает программа «Больше метров – меньше ставка» (для объектов площадью от 65 кв. м). За девять месяцев ей воспользовались 20 тысяч человек, оформивших кредиты на 75 миллиардов рублей.

По итогам третьего квартала значительно вырос спрос на программу «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья или рефинансирование по двум документам, без справки о доходах. За июль-сентябрь доля заявок в рамках данного предложения увеличилась более чем в два раза.

- Рынок ипотеки динамично растет. В третьем квартале ВТБ на 63% увеличил объём кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 172 миллиардов рублей. В четвертом квартале мы планируем выдать более 250 миллиардов рублей ипотеки. Для банка это станет рекордным показателем, который на 70% превысит результаты прошлого года, – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.