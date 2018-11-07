В Анапе шесть часов спасали екатеринбурженок, застрявших у горного обрыва

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-07T07:38:40+03:00

Девушки решили прогуляться по живописным окрестностям, но не рассчитали свои силы

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Эта поездка в Анапу для екатеринбурженок запомнится на всю жизнь. Девушки отправились на курорт Краснодарского края, чтобы одновременно и отдохнуть, и поработать вожатыми в детском лагере.

В один из выходных уралочки с приятельницами из Астрахани решили прогуляться по окрестностям и забрались на склон заказника Большой Утриш. Дойдя до крутого обрыва, девушки поняли, что оказались в ловушке, из которой самим им не выбраться.

- Спасателям три 20-летние и одна 26-летняя вожатые позвонили вечером воскресенья. Прибыв на место происшествия спасатели отряда «Кубань-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали девушек с 80-метровой высоты и доставили в безопасное место, - рассказали в отряде.

Операция по спасению горе-путешественниц заняла шесть часов. Медицинская помощь девушкам не понадобилась.