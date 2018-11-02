2018-11-02T10:50:31+03:00
Происшествия

«Вода скрывает колеса машин»: в Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило проспект Космонавтов

В районе аварии остались обезвоженными несколько трехэтажных домов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ремонтные работы начнутся сегодняРемонтные работы начнутся сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге встала в огромную пробку самая длинная улица города - проспект Космонавтов. Только сегодня причиной затора стали не жители, массово торопящиеся на работу и даже не погода. Ночью здесь прорвало трубопровод. Сначала реки потекли по дворам, а затем вода добралась и до проезжей части.

- Потоп уже до Индустрии дошел, воды по колеса;

- Вытекает вода из дворов домов 71-73 по Космонавтов и течёт вдоль дороги. До «Белки» уже дошло, - рассказали местные жители.

В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что произошел прорыв на водоводе диаметром 600 миллиметров - его уже отключили. Из-за аварии остались обезвоженными несколько трехэтажных домов на Космонавтов.

Ремонт поврежденного участка начнется сегодня, но сколько займут работы - пока нясно. На это время жильцам организуют подвоз воды автоцистерной.

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