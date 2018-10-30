ЕВРАЗ в тройке победителей командного зачета национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-30T10:09:55+03:00

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Команда ЕВРАЗа вошла в тройку лидеров в медальном зачете национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами в восьми компетенциях из двенадцати. Удачно выступили и юниоры. В компетенции «Электромонтаж 12+» воспитанники новокузнецкого центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан» Григорий Чекушин и Макар Мухин выиграли серебряные медали», ученики 7-го класса подшефной школы №49 Нижнего Тагила Максим Черников и Данил Чадов взяли бронзу.

Первое место в обработке листового металла занял Владимир Бутлевич. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Золото

Владимир Бутлевич, компетенция «Обработка листового металла»

Артем Казанцев и Александр Юнышев, «Мобильная робототехника».

Серебро

Андрей Кваст, «Промышленная автоматика»

Илья Матинин, «Неразрушающий контроль»

Алексей Богданов, «Электромонтаж»

Алексей Виригин, Юлия Сусова, Разия Гвоздева, Наталья Семенова, «Инженерное проектирование».

Артем Казанцев и Александр Юнышев заняли 1 место в компетенции «Мобильная робототехника». Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Бронза

Максим Игнатов и Артем Чураков, «Мехатроника»

Сергей Нагибин, «Реверсивный инжиниринг.

Опыт подготовки сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК на базе учебно-производственного участка комбината был отмечен в номинации «Лучшие практики корпоративных учебных центров с использованием инструментов WorldSkills». Сегодня учебно-производственный участок служит базой для подготовки специалистов по основным компетенциям WorldSkills Hi-Tech. Ежегодно здесь проходят корпоративные чемпионаты по методике WorldSkills. Участок оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое соответствует международным стандартам. Такая подготовка специалистов позволяет ежегодно добиваться высоких результатов на национальном чемпионате.

Победители и призеры WS - 2018. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Чемпионат WorldSkills Hi-Tech – это демонстрация новых граней рабочих профессий, – отметила Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Наталья Ионова. – В металлургию приходят новые направления. Большое количество труда автоматизировано, появилось много цифровых технологий, роботизации. У нас запланирован большой объем инвестиций в развитие производства. Мы модернизируем оборудование, ставим современные станки. Для их обслуживания нужны люди с определенными компетенциями и знаниями.

Ученики школы № 49 Максим Черников и Даниил Чадов в составе команды ЕВРАЗа заняли 3 место. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Пятый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил с 24 по 28 октября в Екатеринбурге. На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности. В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Сборные были сформированы по итогам корпоративных чемпионатов 2018 года.