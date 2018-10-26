2018-10-26T10:24:26+03:00
Происшествия

В Тавде горит мебельный склад: площадь пожара 1200 квадратных метров

До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 рабочих
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Тавде на улице Матросова полыхает мебельный склад. Площадь пожара уже составила 1200 квадратных метров. Сложность тушения заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку: в нем кроме готовых диванов, столов и кресел хранятся пиломатериалы.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На данный момент ангар тушат 21 пожарный на 10 машинах. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 рабочих.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Созданы три боевых участка по периметру здания, в том числе пожарные подают воду на крышу с пожарной автолестницы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших не поступало.

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