В Тавде горит мебельный склад: площадь пожара 1200 квадратных метров
В Тавде на улице Матросова полыхает мебельный склад. Площадь пожара уже составила 1200 квадратных метров. Сложность тушения заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку: в нем кроме готовых диванов, столов и кресел хранятся пиломатериалы.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На данный момент ангар тушат 21 пожарный на 10 машинах. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 рабочих.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- Для координации действий сил и средств на месте пожара развёрнут штаб пожаротушения. Созданы три боевых участка по периметру здания, в том числе пожарные подают воду на крышу с пожарной автолестницы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Информации о пострадавших не поступало.