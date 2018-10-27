«Нужно менее 20 миллионов»: «Росгосцирк» о том, в какую сумму обойдется спасти цирк Екатеринбурга от закрытия

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-27T17:41:49+03:00

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В субботу, 27 октября, «Росгосцирк» вновь вернулся к теме отстранения Анатолия Марчевского от руководства екатеринбургским цирком. Анатолий Павлович был его директором на протяжении 24 лет. Однако на этой неделе вдруг выяснилось, что доверенность у него отозвали. Одна из причин этого – грядущее закрытие цирка.

– Есть решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, по которому с 1 ноября цирк будет закрыт из-за нарушений пожарной безопасности, – рассказал Сергей Беляков, заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк». – Мы готовим апелляцию. Подадим ее 29 или 30 октября. До назначения заседания у нас будет время, чтобы устранить нарушения. Хватит ли этого времени, мы не знаем.

Несмотря на ремонт, в цирке по-прежнему показывают представления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вмешаться в ситуацию «Росгосцирк» решил после того, как к ним обратился Гия Эрадзе, заслуженный артист Грузии, привезший на Урал новое шоу «Баронеты», которое стартовало 27 октября.

– Я привез 120 человек, колоссальное количество животных, – рассказал Гия Эрадзе. – Спектакль, который мы специально подготовили для Екатеринбурга, делался несколько лет. И вот труппа на 20 фурах приехала. И мне в понедельник, когда мы уже разгрузились и начали репетировать, когда уже пошла рекламная кампания, на которую мы потратили несколько миллионов рублей, вдруг сообщают, что цирк может закрыться 1 ноября. Для меня это был шок. Я моментально вылетел в Москву и пришел к руководству «Росгосцирка».

На то, чтобы привести екатеринбургский цирк в порядок нужно менее 20 миллионов рублей, уверяют в «Росгосцирке». Но выделить эти деньги они смогли только сейчас. Причина якобы в том, что уральский филиал поздно предоставил сметы.

– Сейчас деньги уже выделены. Надеемся, что за месяц все нарушения устраним, – добавил Сергей Беляков. – К тому же нами принято решение пойти на компенсационные меры. То есть мы поставим у цирка пожарную машину и противопожарный пост.

Сейчас цирком Екатеринбурга руководит человек, который ранее был директором самарского цирка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Анатолий Марчевский сейчас находится на больничном. Цирком же руководит советник генерального директора «Росгосцирка» Александр Авраменко.

– Для меня это временная должность, – рассказал Александр Авраменко. – У меня есть опыт борьбы с нарушениями пожарной безопасности. Я, например, открывал Самарский цирк, который закрывали по такому же предписанию. Моя задача полностью разобраться в хозяйствующей деятельности филиала. Картина сегодня достаточно печальная. Есть земельные вопросы. Какое-то время у екатеринбургского цирка было 6 гектар земли, а сегодня осталось только 3,6 гектар. Будет полностью проведен аудит филиала.

Ранее в «Росгосцирке» отмечали, что должность художественного руководителя, которую занимает Анатолий Марчевский, будет ликвидирована в ближайшие два месяца. Сделают они это якобы потому, что уральский цирк уже несколько лет не готовил своих представлений, а следовательно ему не нужен худрук. Какую должность впоследствии займет Анатолий Марчевский пока не известно. Сам Анатолий Павлович обещал высказаться по ситуации позднее.