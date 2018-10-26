Пять причин, по которым уволили директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-26T16:50:56+03:00

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На этой неделе стало известно, что Анатолий Марчевский, 24 года занимавший пост директора цирка Екатеринбурга, отстранен от руководства. Сам Анатолий Павлович пока не комментирует эту ситуацию, поскольку находится в больнице. А вот в «Росгосцирке» охотно поделились, что пошли на этот шаг по нескольким причинам.

ПРИЧИНА 1: В ЦИРКЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ОКНА

Одна из ключевых причин, по которой у Анатолия Марчевского отозвали доверенность, это ремонт фасада, который проводится в не самое удачное время – осенью, накануне заморозков.

– На календаре 26 октября, а в цирке только сейчас меняют витражи, – отметил Сергей Беляков, заместитель генерального директора по гастрольной деятельности ФКП «Росгосцирк». – Мы для ремонта определили время – с апреля по середину июня. Выделили для этого выходные дни, чтобы на время ремонта не проходило представлений. А в итоге витражи меняются только сейчас. И заморозки приходят. И программу новую надо запускать. И зрителям некомфортно из-за этого.

Анатолий Марчевский запустил замечательную традицию, проводить фестиваль клоунов, на котором выступают лучшие клоуны со всего мираФото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению представителей «Росгосцирка», ремонтные работы можно было закончить еще в августе или сентябре. Однако в итоге их перенесли на полтора месяца вперед – на разгар осени.

– В августе строители ничего не делали, ссылаясь на то, что гидрометцентр обещал дожди, – добавил Сергей Беляков. – То есть, сотрудница цирка, которая занимается фасадной частью здания, сказала, что они посмотрели сводки гидрометцентра, узнали что будут дожди и поэтому решили перенести замену окон на полтора месяца вперед. Но я считаю, что это крайне неправильно.

Из-за нарушений пожарной безопасности цирк должен был закрыться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЧИНА №2: ПРОБЛЕМЫ С ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли десятки детей, противопожарные службы стали более внимательно присматриваться к безопасности зданий, в которых собирается много людей. И у них накопилось немало замечаний к екатеринбургскому цирку. В конце сентября Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании здания пожароопасным. Если все замечания МЧС не будут исправлены в ближайшее время, то цирк закроет свои двери с 1 ноября. Сам Анатолий Марчевский отмечал, что у цирка просто нет денег на противопожарные работы.

– Я лично ездил в Москву и просил выделить деньги, – рассказывал «КП-Екатеринбург» Анатолий Марчевский. – Зданию уже 40 лет, техника и пожарная сигнализация сильно устарели. МЧС и прокуратура шли нам навстречу, так как понимали значимость цирка для города.

Однако в самом «Росгосцирке» уверяют, что деньги у екатеринбургского филиала на противопожарные работы все-таки были.

– На самом деле ситуация с пожарной безопасностью появилась не в этом году, – говорит Сергей Беляков. – Противопожарное предписание было в том году еще выписано. Его не исполнили. И сегодня как раз ведутся работы по устранению нарушений пожарной безопасности. Если бы мы не вмешались сейчас, наверное, цирк прекратил бы свою работу, потому что Анатолий Марчевский на суде заявил, что у цирка нет денег на выполнение этих работ. Как так? Вот сейчас все деньги выделены, работы ведутся. Что мешало Анатолию Павловичу это сделать и зачем такие громкие заявления? Я не могу понять. Деньги есть, и они были всегда. Просто нужно правильно оформлять документы, чтобы это все сделать.

Заменить витражи в цирке должны были еще летом, уверены в «Росгосцирке».Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЧИНА №3: ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ АНАТОЛИЯ МАРЧЕВСКОГО

По словам самого Анатолия Павловича, у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он попал в больницу и пока не может руководить. Эту информацию подтвердили и в «Росгосцирке».

– Так сложилось, что Анатолий Павлович ушел на больничный и работа цирка может остановиться, – рассказал Сергей Беляков. – В качестве помощи и поддержки для Анатолия Павловича мы и отправили в екатеринбургский цирк Александра Авраменко, советника генерального директора нашей компании. Он будет своеобразным кризисным управляющим и займется тем, чтобы и представления продолжались, и рабочие успели устранить все замечания по пожарной безопасности.

ПРИЧИНА №4: ЦИРК ДАВНО НЕ ДЕЛАЛ СВОИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

В «Росгосцирке» отмечают, что Анатолия Марчевского еще никто не увольнял. У него просто отозвали доверенность на время проведения ремонта в здании. Одновременно с этим в цирке уберут должность художественного руководителя, которую занимал Марчевский. Это случится через два месяца.

– Екатеринбургский цирк не проводит своих постановок, а ставка художественного руководителя может быть только если цирк ведет творческую деятельность, – объяснили в «Росгосцирке». – Кем будет Анатолий Марчевский дальше, просто директором или художественным руководителям, будет решаться отдельно. Но если он снова станет худруком, то тогда в цирке надо будет возобновить творческую работу – создавать номера и аттракционы, выделять финансирование на это.

В «Росгосцирке» отметили, что Анатолий Марчевский еще может остаться директором цирка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЧИНА №5: ЗДАНИЕ ЦИРКА МОГЛО ПРИЙТИ В НЕГОДНОСТЬ

Из-за того, что работы по замене витражей начались поздно, здание екатеринбургского цирка могло не пережить следующую зиму, уверены в головном офисе развлекательной компании.

– Мы в конце октября меняем витражи. Если бы мы оставили цирк без окон и ушли бы на зиму, то ,может быть, потеряли бы цирк, потому что воздействие осадков привело бы к печальным последствиям, – отметил Сергей Беляков.

По нашим данным, Анатолий Павлович Марчевский придерживается иной позиции о причинах данного конфликта. Он обещал изложить ее позже на специальной пресс-конференции.