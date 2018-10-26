Пять причин, по которым уволили директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского
На этой неделе стало известно, что Анатолий Марчевский, 24 года занимавший пост директора цирка Екатеринбурга, отстранен от руководства. Сам Анатолий Павлович пока не комментирует эту ситуацию, поскольку находится в больнице. А вот в «Росгосцирке» охотно поделились, что пошли на этот шаг по нескольким причинам.
ПРИЧИНА 1: В ЦИРКЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ОКНА
Одна из ключевых причин, по которой у Анатолия Марчевского отозвали доверенность, это ремонт фасада, который проводится в не самое удачное время – осенью, накануне заморозков.
– На календаре 26 октября, а в цирке только сейчас меняют витражи, – отметил Сергей Беляков, заместитель генерального директора по гастрольной деятельности ФКП «Росгосцирк». – Мы для ремонта определили время – с апреля по середину июня. Выделили для этого выходные дни, чтобы на время ремонта не проходило представлений. А в итоге витражи меняются только сейчас. И заморозки приходят. И программу новую надо запускать. И зрителям некомфортно из-за этого.
Анатолий Марчевский запустил замечательную традицию, проводить фестиваль клоунов, на котором выступают лучшие клоуны со всего мираФото: Алексей БУЛАТОВ
По мнению представителей «Росгосцирка», ремонтные работы можно было закончить еще в августе или сентябре. Однако в итоге их перенесли на полтора месяца вперед – на разгар осени.
– В августе строители ничего не делали, ссылаясь на то, что гидрометцентр обещал дожди, – добавил Сергей Беляков. – То есть, сотрудница цирка, которая занимается фасадной частью здания, сказала, что они посмотрели сводки гидрометцентра, узнали что будут дожди и поэтому решили перенести замену окон на полтора месяца вперед. Но я считаю, что это крайне неправильно.
Из-за нарушений пожарной безопасности цирк должен был закрыться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПРИЧИНА №2: ПРОБЛЕМЫ С ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», когда погибли десятки детей, противопожарные службы стали более внимательно присматриваться к безопасности зданий, в которых собирается много людей. И у них накопилось немало замечаний к екатеринбургскому цирку. В конце сентября Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании здания пожароопасным. Если все замечания МЧС не будут исправлены в ближайшее время, то цирк закроет свои двери с 1 ноября. Сам Анатолий Марчевский отмечал, что у цирка просто нет денег на противопожарные работы.
– Я лично ездил в Москву и просил выделить деньги, – рассказывал «КП-Екатеринбург» Анатолий Марчевский. – Зданию уже 40 лет, техника и пожарная сигнализация сильно устарели. МЧС и прокуратура шли нам навстречу, так как понимали значимость цирка для города.
Однако в самом «Росгосцирке» уверяют, что деньги у екатеринбургского филиала на противопожарные работы все-таки были.
– На самом деле ситуация с пожарной безопасностью появилась не в этом году, – говорит Сергей Беляков. – Противопожарное предписание было в том году еще выписано. Его не исполнили. И сегодня как раз ведутся работы по устранению нарушений пожарной безопасности. Если бы мы не вмешались сейчас, наверное, цирк прекратил бы свою работу, потому что Анатолий Марчевский на суде заявил, что у цирка нет денег на выполнение этих работ. Как так? Вот сейчас все деньги выделены, работы ведутся. Что мешало Анатолию Павловичу это сделать и зачем такие громкие заявления? Я не могу понять. Деньги есть, и они были всегда. Просто нужно правильно оформлять документы, чтобы это все сделать.
Заменить витражи в цирке должны были еще летом, уверены в «Росгосцирке».Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПРИЧИНА №3: ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ АНАТОЛИЯ МАРЧЕВСКОГО
По словам самого Анатолия Павловича, у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он попал в больницу и пока не может руководить. Эту информацию подтвердили и в «Росгосцирке».
– Так сложилось, что Анатолий Павлович ушел на больничный и работа цирка может остановиться, – рассказал Сергей Беляков. – В качестве помощи и поддержки для Анатолия Павловича мы и отправили в екатеринбургский цирк Александра Авраменко, советника генерального директора нашей компании. Он будет своеобразным кризисным управляющим и займется тем, чтобы и представления продолжались, и рабочие успели устранить все замечания по пожарной безопасности.
ПРИЧИНА №4: ЦИРК ДАВНО НЕ ДЕЛАЛ СВОИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В «Росгосцирке» отмечают, что Анатолия Марчевского еще никто не увольнял. У него просто отозвали доверенность на время проведения ремонта в здании. Одновременно с этим в цирке уберут должность художественного руководителя, которую занимал Марчевский. Это случится через два месяца.
– Екатеринбургский цирк не проводит своих постановок, а ставка художественного руководителя может быть только если цирк ведет творческую деятельность, – объяснили в «Росгосцирке». – Кем будет Анатолий Марчевский дальше, просто директором или художественным руководителям, будет решаться отдельно. Но если он снова станет худруком, то тогда в цирке надо будет возобновить творческую работу – создавать номера и аттракционы, выделять финансирование на это.
В «Росгосцирке» отметили, что Анатолий Марчевский еще может остаться директором цирка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПРИЧИНА №5: ЗДАНИЕ ЦИРКА МОГЛО ПРИЙТИ В НЕГОДНОСТЬ
Из-за того, что работы по замене витражей начались поздно, здание екатеринбургского цирка могло не пережить следующую зиму, уверены в головном офисе развлекательной компании.
– Мы в конце октября меняем витражи. Если бы мы оставили цирк без окон и ушли бы на зиму, то ,может быть, потеряли бы цирк, потому что воздействие осадков привело бы к печальным последствиям, – отметил Сергей Беляков.
По нашим данным, Анатолий Павлович Марчевский придерживается иной позиции о причинах данного конфликта. Он обещал изложить ее позже на специальной пресс-конференции.
Сам будучи клоуном в прошлом, Марчевский отлично понимает коллегФото: Алексей БУЛАТОВ