2018-10-23T16:52:43+03:00
Экономика

Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 триллион рублей

Показатель за год вырос с 34% до 57%
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Фото: пресс-служба компанииФото: пресс-служба компании
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По итогам девяти месяцев 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 триллион рублей.

ВТБ продолжает развивать продажи своих продуктов в цифровых каналах. По итогам трех кварталов 2018 года количество вкладов, открытых дистанционно, выросло с 34% до 57% в общем объеме. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса. Наиболее популярны среди них вклады на срок до 1 года, доля которых составляет около 35%.

В настоящее время в ВТБ-Онлайн для депозитов, открываемых дистанционно, действуют повышенные процентные ставки, в частности, до 6,7% по вкладу «Максимум». Кроме того, минимальная сумма по всем видам вкладов снижена до 30 тысяч рублей. Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут.

Количество активных пользователей ВТБ-Онлайн с начала года увеличилось на 924 тысячи человек, до 5,6 миллиона пользователей.

Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.

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