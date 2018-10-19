Три ребенка пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-19T04:42:13+03:00

Девочки совсем маленькие: 3 месяца, год и два с половиной [видео]

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Нелегкая выдалась ночь для жителей «Старой Сортировки». В многоэтажном доме на улице Таежной около 23:00 начался серьезный пожар. На одном из верхних этажей загорелся мусоропровод. Пламя быстро распространилось и к приезду пожарных полыхало с 9 по 16 этаж.

- Пожарные не сразу добрались до очага возгорания. Двор был заставлен автомобилями. Это препятствовало установке пожарных автолестниц и проезду спецтехники. Пришлось эвакуировать машины, - рассказывает заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Свердловского МЧС Владимир Шихотов. – В результате огонь распространился с 9 по 16 этаж. Пожарные одновременно подавали воду на всех этажах для тушения мусоропровода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/673971" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге горит многоэтажка на старой Сортировке. Из дома эвакуировали порядка 80 человек.Из дома эвакуировали порядка 80 человекОлег Галимов

Из-за машин, которыми был заставлен двор, пожарные долго не могли проехать. Фото: Служба спасения "СОВА"

Многие из жильцов сами почувствовали запах гари и еще до приезда огнеборцев выбежали на улицу, предупредив ближайших соседей. Всего таких было 78 человек. Остальных жильцов – а их было больше 50 – пожарные эвакуировали со специальными дыхательными аппаратами по лестничным маршам.

Пожарные помогли людям выйти из горящей многоэтажке. Маленьких детей выносили на руках. Фото: Служба спасения "СОВА"

- В пожаре на Сортировке пострадали три человека, - говорит руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - В больницу были доставлены трехмесячная девочка по имени Снежана, а также две девочки 1 года и 2,5 лет. Госпитализация потребовалась только Снежане. Ее положили в больницу вместе с мамой. Двум другим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Воду подавали по лестницам. Фото: Служба спасения "СОВА"

Тушили пожар около трех часов. Уже в полчетвертого утра жильцам разрешили вернуться в свои квартиры – пламя жилые помещения не затронуло. Однако людям придется не один день проветривать свои квартиры о запаха гари.