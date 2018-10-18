Эвакуировали 80 человек: в Екатеринбурге горит жилая многоэтажка

18 Окт. 23:47 2018-10-19T00:10:14+03:00

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После полуночи в Екатеринбурге загорелся 16-ти этажный дом на улице Таежной. Сейчас на месте ЧП работают 25 пожарных машин и 73 спасателя. По информации МЧС, из горящего дома самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 – дети.

Пожарным пришлось задействовать раздвижную лестницу, чтобы добраться до очага возгорания. Фото: соцсети

- Пожару присвоен повышенный номер сложности «Пожар №3», - соообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения.

Возгорание началось на 9 этаже, после чего пламя быстро перекинулось выше через лоджии. В данный тушение пожара продолжается на 9, 10, 14 и 15 этажах. Информация о пострадавших не поступала. Для проезда пожарно-спасательной техники полиция и Росгвардия начали эвакуацию припаркованных во дворе автомобилей.

- Для эвакуированных жильцов силами администрации развернут пункт временного размещения в Доме культуры «Сортировочный» (ул.Соликамская,4), - добавили в МЧС.