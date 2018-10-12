2018-10-12T10:50:32+03:00
Происшествия

После убийства няни в детском саду на Уралмаше усилили меры безопасности

Елену Климцеву застрелили из охотничьего ружья
Олег Галимов
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У супругов осталось двое маленьких детейУ супругов осталось двое маленьких детейФото: Олег Галимов
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Жители Уралмаша до сих пор не могут отойти от шока после вчерашней стрельбы у садика № 371 «Детство». Вечером четверга у ворот дошкольного учреждения была убита 43-летняя няня Елена Климцева. Мать двоих детей стала жертвой собственного мужа, который проник на территорию садика с охотничьим ружьем.

Сын Елены пошел в этом году в школу Фото: Олег Галимов

Сын Елены пошел в этом году в школуФото: Олег Галимов

- Многие до сих пор не знают о случившемся и кто именно погиб, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Уралмаша Екатерина. - Она была доброй и отзывчивой, а наши сыновья вместе пошли в этом году в первый класс.

Вход на территорию садика осуществляется через калитку на магнитном замке, и попасть туда могут лишь те, у кого есть специальный ключ. Родители уверены, что супруг Елены дождался пока кто-нибудь откроет дверь и успел проскочить.

При входе на территорию садика до сих пор видны следы от тел Елены и ее мужа Олега Фото: Олег Галимов

При входе на территорию садика до сих пор видны следы от тел Елены и ее мужа ОлегаФото: Олег Галимов

К счастью, в момент убийства (16:50 – прим.ред.) все дети были в здании из-за плохой погоды. Мужчина встретился с младшей воспитательницей у ворот и выстрелил в голову, а через пару секунд покончил с собой.

У супругов осталось двое маленьких детей

У супругов осталось двое маленьких детей

- Пришли забирать детей, а тут реанимация стоит и два тела накрыты простыней, - с ужасом вспоминают очевидцы.

Трагедия побудила руководство садика принять меры и теперь вход на территорию находится под постоянным контролем. Уже с 07:00 часов за калиткой следят двое охранников. Всем, у кого нет ключа, отказывают в посещении. Исключение делают лишь для дворников и воспитателей, которые имеют возможность заезжать за ворота на личном транспорте.

- Этот «домофон» у нас появился год назад, но как выяснилось, это бесполезно! – говорит мама одного из воспитанников детского сада № 371. – Просто проходной двор, наши дети не в безопасности.

Тот самый обрез, из которого убили Елену. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тот самый обрез, из которого убили Елену. Фото: СУ СКР по Свердловской области

У погибшей пары Климцевых осталось двое детей: 12-летняя дочка и 7-летний сын. Сейчас они находятся вместе со своей бабушкой, которая, скорее всего, станет их опекуном.

- Это процесс не быстрый, но органы опеки не ставят перед собой задачи отобрать детей у бабушки. Все заинтересованы в том, чтобы они остались у родственников, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в аппарате уполномоченного по делам несовершеннолетних Свердловской области.

Следственный комитет продолжает разбираться в произошедшем. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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