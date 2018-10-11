В детском саду Екатеринбурга мужчина застрелил воспитательницу и покончил с собой

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-11T18:11:22+03:00

По предварительной информации убийца застрелил свою жену. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге мужчина застрелил воспитательницу и покончил собой. Инцидент произошел на территории детского сада № 371 «Детство», когда родители уже забирали детей домой.

- Убийца застрелил воспитательницу, которая была его женой. Сразу после этого он покончил с собой, - рассказал источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах.

В дошкольном учреждении отметили, что никто из детей не пострадал. На месте ЧП работает полиция и Следственный комитет.

Территория вокруг садика была оцеплена.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по всему, женщина была убита, когда выходила из здания.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось в шестом часу вечера.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, никто из детей не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ