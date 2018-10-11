В детском саду Екатеринбурга мужчина застрелил воспитательницу и покончил с собой
В Екатеринбурге мужчина застрелил воспитательницу и покончил собой. Инцидент произошел на территории детского сада № 371 «Детство», когда родители уже забирали детей домой.
- Убийца застрелил воспитательницу, которая была его женой. Сразу после этого он покончил с собой, - рассказал источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах.
В дошкольном учреждении отметили, что никто из детей не пострадал. На месте ЧП работает полиция и Следственный комитет.
Территория вокруг садика была оцеплена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судя по всему, женщина была убита, когда выходила из здания.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧП случилось в шестом часу вечера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
По предварительной информации, никто из детей не пострадал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам очевидцев, одно из тел находилось в игровой комнате.Фото: Алексей БУЛАТОВ