В Сирии поймали 14-летнюю екатеринбурженку, примкнувшую к ИГИЛ*
В Сирии задержали 14-летнюю уроженку Екатеринбурга. Как сообщает telegram-канал Directorate 4, девушка четыре года назад присоединилась к ИГИЛ*.
Вместе со свердловчанкой была задержана и ее подруга - 22-летняя жительница Дагестана. Приятельницы пытались выбраться из зоны военных действий в долине Евфрата вместе с малолетними детьми.
- Россиянок задержали «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор, - говорится в telegram-канале.
Когда и будут ли девушки отправлены к себе на родину, не сообщается. Министерство обороны РФ пока никаких комментариев по задержанию россиянки не дает.
Самым громким делом о попытке россиянок вступить в ИГИЛ стало бегство московской студентки Варвавы Карауловой. В 2015 году девушку поймали на сирийской границе, а в конце 2016-го приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.
В конце сентября в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная проблеме вымирания езидов, на которую были приглашены бежавшие из тюрьмы ИГИЛ 30-летняя Ханифа Халаф и 20-летняя Амша Низу. Женщин в течение года продавали от одного террориста к другому.
* запрещенная в России террористическая организация.