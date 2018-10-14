В Сирии поймали 14-летнюю екатеринбурженку, примкнувшую к ИГИЛ*

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-14T11:39:33+03:00

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В Сирии задержали 14-летнюю уроженку Екатеринбурга. Как сообщает telegram-канал Directorate 4, девушка четыре года назад присоединилась к ИГИЛ*.

Вместе со свердловчанкой была задержана и ее подруга - 22-летняя жительница Дагестана. Приятельницы пытались выбраться из зоны военных действий в долине Евфрата вместе с малолетними детьми.

- Россиянок задержали «Сирийские демократические силы» в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор, - говорится в telegram-канале.

Когда и будут ли девушки отправлены к себе на родину, не сообщается. Министерство обороны РФ пока никаких комментариев по задержанию россиянки не дает.

Самым громким делом о попытке россиянок вступить в ИГИЛ стало бегство московской студентки Варвавы Карауловой. В 2015 году девушку поймали на сирийской границе, а в конце 2016-го приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

В конце сентября в Екатеринбурге прошла конференция, посвященная проблеме вымирания езидов, на которую были приглашены бежавшие из тюрьмы ИГИЛ 30-летняя Ханифа Халаф и 20-летняя Амша Низу. Женщин в течение года продавали от одного террориста к другому.

* запрещенная в России террористическая организация.