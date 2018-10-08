2018-10-08T13:19:24+03:00
Происшествия

«Ущерб 10 миллионов рублей»: в Екатеринбурге завели уголовное дело на поджигателя храма на Ганиной Яме

Скоро ему предъявят обвинение
Олег Галимов
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Мотив преступления до сих пор не понятен. Фото: Валерий ГорелыхМотив преступления до сих пор не понятен. Фото: Валерий Горелых
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Полиция Екатеринбурга возбудило уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который на прошлой неделе поджег храм на Ганиной яме. Кроме того злоумышленник похитил деньги из ящика для пожертвований, когда убегал с места преступления.

Пожар тушили больше четырех часов. Фото: служба спасения «СОВА»

Пожар тушили больше четырех часов. Фото: служба спасения «СОВА»

По словам пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, в скором времени вандалу предъявят обвинение.

- Кроме того, сыщики установили материальный ущерб, который был причинен епархии. Он составляет порядка 10 миллионов рублей, — уточнил Горелых.

Пожар на Ганиной Яме произошел в ночь на 4 октября. Пламя быстро охватило стены храма так как он построен из дерева. Огонь повредил иконостас и малый купол. В тушении пожара были задействованы 16 спецмашин и 65 сотрудников МЧС.

Огонь повредил иконостас и малый купол. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь повредил иконостас и малый купол. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поджигателем оказался ранее судимый за кражу местный житель, он буквально сам сдался полицейским на следующий день, когда пришел заявить о пропаже документов. Мотив преступления до сих пор неизвестен.

Храм и монастырь на Ганиной Яме были построены в память о расстрелянной семье царя Николая II. Представители РПЦ считают, что останки императорской четы были уничтожены в местной шахте. Ежегодно на Ганину Ямц съезжаются тысячи паломников.

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