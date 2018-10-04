2018-10-04T17:23:52+03:00
Экономика

ВТБ запускает новый онлайн-сервис регистрации бизнеса

Фирму теперь можно зарегистрировать со смартфона
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ запустил новый сервис для предпринимателей — онлайн-регистрацию ООО и ИП с использованием электронной подписи на мобильном телефоне. Решение реализовано при помощи первого сертифицированного приложения myDSS и технологии КриптоПро DSS для подписания юридически значимых документов непосредственно на смартфоне.

Услуга ВТБ существенно упрощает процесс регистрации ООО и ИП в режиме онлайн с помощью современных мобильных технологий. На специальной странице банка предприниматель может в простом и удобном интерфейсе сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого можно в один клик заверить их и отправить в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней.

- ВТБ как технологичный и клиентоориентированный банк стремится предоставить наиболее инновационные услуги и дополнительные цифровые сервисы, предъявляя самые высокие требования к их функциональности, удобству и безопасности. Онлайн-регистрация бизнеса с последующим открытием счета стала в последнее время одной из самых обсуждаемых, ожидаемых и востребованных услуг в российской банковской отрасли. Мы рады, что смогли реализовать данное решение в полном объёме. Теперь любой начинающий предприниматель может оформить своё дело, просто сидя дома и без установки тяжелого программного обеспечения на свой компьютер, – комментирует руководитель департамента малого бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Вся процедура регистрации подразумевает подписание только одного документа в бумажном виде — заявки на выпуск сертификата ключа электронной подписи. Представитель банка доставит его клиенту на следующий день после подготовки необходимого пакета в сервисе. Все остальное заверяется уже квалифицированной облачной электронной подписью с помощью мобильного приложения myDSS на смартфоне пользователя.

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