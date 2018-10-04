«Убийство девушек на Уктусе раскроют»: экс-начальник свердловской полиции выступил с прощальным словом

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-04T10:27:15+03:00

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Теперь уже бывший начальник полиции Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин перед отъездом в Воронеж, где он возглавит региональный Главк, подытожил свою работу на Урале.

Во время работы Бородина в Екатеринбурге и Свердловской области произошло много резонансных событий, часть из которых затронула лично генерал-лейтенанта.

Так, в 2012 году во время противостояния силовиков и бывшего руководства фонда «Город без наркотиков», на Бородина дозировано публиковался компромат, сопровождаемый эмоциональными высказываниями общественников. Также совсем недавно после проведения незаконных митингов против повышения пенсионного возраста Бородину пришлось лично извиняться за действия своих подчиненных, задержавших работающих журналистов в Екатеринбурге.

- Здесь я впервые узнал, что такое информационная война, - заявил 4 октября Михаил Бородин, вспоминая о тех событиях.

Также экс-руководитель свердловской полиции отметил, что во время его работы на Урале появилась Росгвардия (в 2013 году – прим. Ред.), столица региона подготовилась к проведению матчей ЧМ-2018 и достойно встретила болельщиков.

Полиция организовала достойный прием болельщиков в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сотрудники Главка и полиции Екатеринбурга достойно отработали ЧМ-2018 и выборы президента. Многие болельщики теперь совсем по-другому смотрят на Россию, а нам немного скучно после тех дней, - заявил Бородин.

Обратил внимание экс-начальник свердловского Главка и на недавнее двойное убийство девушек на Уктусе, которое больше месяца остается нераскрытым.

- Да, не раскрыто убийство двух девушек на Уктусе, но сотрудники работают. Уверен, что благодаря профессионализму сотрудников уголовного розыска, преступление раскроют, - рассказал Бородин.

Расследовать убийство на Уктусе начали при Бородине. Фото: Евгений Черемных

В конце выступления силовик заявил, что сегодня регион работает над тем, чтобы получить право на проведение всемирной промышленной выставки «Экспо-2025», которая станет невероятным толчком для развития Екатеринбурга.

- Да, я уже начальник МВД по Воронежской области, но часть моего сердца осталась здесь, на Урале. Я никогда не отлынивал от работы и не уходил в самовольный отпуск, - подытожил Михаил Бородин, поблагодарив всех за работу.

Напомним, что свердловский силовик возглавил воронежскую полицию 2 октября 2018 года. До этого он на протяжении 8 лет занимал аналогичную должность на Среднем Урале.