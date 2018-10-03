2018-10-03T16:11:47+03:00
Общество

Глава свердловской полиции Михаил Бородин перешел на работу в Воронежскую область

Имя нового руководителя областного полицейского главка пока не названо
Данил СВЕЧКОВ
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Михаил Бородин восемь лет руководил свердловской полицией.Михаил Бородин восемь лет руководил свердловской полицией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В областном полицейском главке сменился глава. Генерал-лейтенант Михаил Бородин перешел на работу в Воронежскую область, где он также будет начальником ГУ МВД. Информация об этом появилась на сайте областного полицейского главка:

- Генерал-лейтенант полиции Михаил Анатольевич Бородин Указом Президента Российской Федерации от 02.10.2018 назначен на должность начальника ГУ МВД России по Воронежской области.

Михаил Бородин восемь лет возглавлял свердловскую полицию. До этого он руководил УВД по Юго-Восточному округу Москвы. В ГУ МВД по Свердловской области пока не сказали, кто будет новым начальником региональной полиции. Пока же, по предварительной информации, его функции временно исполняет генерал-майор Петр Кривегин.

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