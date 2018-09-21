В Краснотурьинске Lada насмерть сбила 10-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-21T07:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснотурьинске накануне вечером под колесами автомобиля погиб 10-летний школьник. Мальчик катался на велосипеде. На перекрестке улиц Ленинского Комсомола и Чкалова ребенок решил перебраться на другую сторону.

Правда при этом нарушил сразу два правила ПДД: не спешился с велосипеда и выехал на красный сигнал светофора.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель не смог избежать столкновения. Пострадавшего школьника медики "скорой" экстренно доставили в реанимацию местной больницы. Врачи боролись за жизнь ребенка час, но спасти мальчика им, к сожалению, не удалось.

- Покупая ребенку самокат или велосипед, необходимо регулярно проговаривать с ним правила дорожного движения. Если сами родители не станут примером соблюдения ПДД, занятия педагогов и сотрудников ГИБДД с детьми не принесут результата, - сказали в УГИБДД Свердловской области.

С понедельника на Среднем Урале стартует «Неделя безопасности». В рамках профилактической акции автоинспекторы в детских садах и школах проведут занятия по обучению детей ПДД, а родителям расскажут об основных причинах травмирования и гибели детей в авариях.