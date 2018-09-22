В Асбесте экс-полицейский застрелил жену, тещу, а потом покончил с собой
В пригороде Асбеста накануне развернулась чудовищная кровавая бойня. В одном из частных домов маленького поселка Черемша прогремели несколько выстрелов. Всполошившиеся соседи повыбегали на улицу, но снаружи все было тихо.
Тогда самые смелые и любопытные решили пройти по ближайшим домам, со стороны которых доносся грохот. В одном из частных жилищ в лужах крови лежали три человека.
Все оказались членами одной семьи: 47-летняя женщина, ее 44-летний муж и 69-летняя мать. На месте преступления рядом с телом главы семьи опративники обнаружили охотничье ружье и несколько гильз.
По предварительным данным, мужчина, работавший раньше в полиции, застрелил сначала родственников, после чего покончил с собой.
- К системе МВД погибший на данный момент никакого отношения не имеет. До 2016 года он действительно служил в полиции, работая водителем отдела вневедомственной охраны. В последнее время этот человек работал охранником на предприятии "Калининградского янтарного комбината" в поселке Малышева, - сказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых..
Точные детали группового убийства выясняют следователи, специалисты осматривают дом, где жили погибшие, опрашивают соседей и знакомых. Оружие и тела направлены на баллистическую и медицинскую экспертизы.
- Рассматривается несколько версий произошедшего. Однако сыщики, работающие на месте, уверены, что инцидент не связан с разбоем либо попыткой ограбления, добавил полковник Горелых.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дло по статье "Убийство двух и более лиц".