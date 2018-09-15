2018-09-16T11:07:03+03:00
Общество

Прокуратура требует ужесточить наказание "очкарику", который дал сдачи мажору

Сейчас парню грозит лишение свободы
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Фото: Павел ФилипповФото: Павел Филиппов
Изменить размер текста:

Громкая история 22-летнего Влада Рябухина, осужденного за то, что он дал сдачи незнакомому парню, прогремела на всю страну. Влад, которого вскоре окрестили "очкариком", оказался замешанным в странную историю.

Влад поехал на вечеринку, чтобы забрать оттуда знакомую девушку, и "слово за слово" сцепился с горячими южными парнями. Один из них, 100-килограммовый Саргис Арутюнян, замахнулся на субтильного очкарика, а Рябухин, недолго думая дал сдачи. Да так, что у его оппонента зафиксировали серьезные травмы головы. С тех пор, парни судятся выясняя, кто прав, а кто виноват.

На последнем заседании судья вынес решение, назначить Владу наказание в виде 300 часов исправительных работ и обязал его выплатить моральный ущерб и издержки. Ни одну, ни другую сторону это не устроило, адвокат Рябухина считает, что парень просто оборонялся, а юрист Арутюняна уверен, что наказние слишком мягкое. Свое слово сказала и прокуратура.

- Прокуратура в апелляционном представлении попросила изменить квалификацию с "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности" на "умышленный тяжкий вред здоровью" и применить к Владу лишение свободы, — рассказал "КП-Екатеринбург" Сергей Колосовский, адвокат Рябухина. - Мы, к слову, не согласны ни с той, ни с другой, поскольку мы считаем, что это была самооборона.

"Комсомолка" следит за этой историей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Ночью в Екатеринбурге прошел забег по парку Маяковского
В Свердловской области объявили два штормовых предупреждения
На Чайковского уралец поджег балкон соседа, выбросив дымящийся окурок
Обвиняемого в убийстве 10-летней школьницы из Каменска-Уральского арестовали на 2 месяца
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу времени
Ради «Кросса нации» в Екатеринбурге перекрыли для движения три центральных улицы
Футбольному клубу из Нижнего Тагила засчитали техническое поражение за отсутствие в городе стадиона
В Екатеринбурге поймали жителя Узбекистана, который незаконно пытался перейти границу с Киргизией
Губернатор Свердловской области упраздняет собственную администрацию
В Екатеринбурге за 10 миллионов рублей спроектируют здание ФСБ с бункером и библиотекой
В Екатеринбурге подвели итоги народной премии «Клиника года – 2018»
Креатив в массы: в Екатеринбурге одинаково назовут 47 улиц
На Урале водители BMW и Toyota, одновременно нарушив ПДД, устроили смертельную аварию
Миллионная операция: круглая цифра или ежедневный труд?