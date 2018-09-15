Прокуратура требует ужесточить наказание "очкарику", который дал сдачи мажору

15 Сент. 11:00 2018-09-16T11:07:03+03:00

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Громкая история 22-летнего Влада Рябухина, осужденного за то, что он дал сдачи незнакомому парню, прогремела на всю страну. Влад, которого вскоре окрестили "очкариком", оказался замешанным в странную историю.

Влад поехал на вечеринку, чтобы забрать оттуда знакомую девушку, и "слово за слово" сцепился с горячими южными парнями. Один из них, 100-килограммовый Саргис Арутюнян, замахнулся на субтильного очкарика, а Рябухин, недолго думая дал сдачи. Да так, что у его оппонента зафиксировали серьезные травмы головы. С тех пор, парни судятся выясняя, кто прав, а кто виноват.

На последнем заседании судья вынес решение, назначить Владу наказание в виде 300 часов исправительных работ и обязал его выплатить моральный ущерб и издержки. Ни одну, ни другую сторону это не устроило, адвокат Рябухина считает, что парень просто оборонялся, а юрист Арутюняна уверен, что наказние слишком мягкое. Свое слово сказала и прокуратура.

- Прокуратура в апелляционном представлении попросила изменить квалификацию с "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности" на "умышленный тяжкий вред здоровью" и применить к Владу лишение свободы, — рассказал "КП-Екатеринбург" Сергей Колосовский, адвокат Рябухина. - Мы, к слову, не согласны ни с той, ни с другой, поскольку мы считаем, что это была самооборона.

"Комсомолка" следит за этой историей.