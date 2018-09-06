Под Березовским сгорел жилой дом на три семьи

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-06T08:08:59+03:00

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Под Березовским в поселке Шиловка сегодня ночью произошел крупный пожар. На улице Набережной сгорел огромный двухэтажный дом, в котором жили три семьи.

Предположительно, первым вспыхнул сарай, а уже оттуда пламя перекинулось на жилище и гараж. Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Чтобы справиться с огнем на место ЧП выехали 30 спасателей из Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы. Действовать нужно было незамедлительно - в момент возгорания в доме находились восемь человек: шестеро взрослых и два ребенка.

Фото: служба спасения "Сова"

- Было установлено, что горят двухэтажный дом и надворные постройки. Ранг пожара был поднят до второго номера. Никто из жильцов не пострадал. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, - рассказали в службе спасения "Сова".

Фото: служба спасения "Сова"

Дом удалось потушить спустя два часа. У здания сильно повреждена крыша, чердачное перекрытие и внутренняя отделка второго этажа.