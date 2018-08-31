Бюджет хоккейного клуба олигарха Козицына составил 1,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-31T12:57:31+03:00

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Уже в это воскресенье хоккейный клуб «Автомобилист» проведет первый матч нового сезона КХЛ. Соперниками «шоферов» станет «Динамо» из Риги.

В преддверии игры представители команды поделились своими ожиданиями и озвучили поставленные перед коллективом задачи.

Андрей Козицын надеется, что его команда дойдет до финала Восточной КонференцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Президент клуба и генеральный директор «УГМК-Холдинг» миллиардер Андрей Козицын был предельно откровенен с прессой:

- Сейчас у нас есть все, чтобы дойти до финала конференции, а там уже побороться за путевку в финал кубка, - заявил уральский олигарх.

Екатеринбуржцы начнут сезон с домашней серии из четырех матчейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Бюджет клуба составит 1,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят расходы на сам «Автомобилист» и его «молодежку». В этом году потолок зарплат хоккеистов был увеличен на 15% в сравнении с 2017 годом, - отметил директор команды Максим Рябков.Несмотря на непростое экономическое положение дел в стране, спонсоры не отвернулись от клуба, а некоторые даже наоборот – увеличили финансирование.

Выводить команду на лед в качестве капитана в этом сезоне будет воспитанник свердловского хоккея Никита Трямкин. Защитник вернулся в родной клуб из NHL еще год назад и за это время принял участие в чемпионате мира в составе сборной России, а также вошел в символическую пятерку сезона по версии КХЛ.

В этом году у команды рекордный бюджет в 1,8 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

В мае команду возглавил Андрей Мартемьянов, которому удалось в прошлом сезоне совершить настоящий прорыв с «Амуром» - клуб из Хабаровска впервые за много лет пробился в плей-офф.

- Как для коренного свердловчанина для меня большая честь и ответственность тренировать «Автомобилист». Команда полностью готова к сезону, все парни выкладываются по полной, - говорит специалист. - Молодые ребята прогрессируют с каждой тренировкой, новые игроки хотят побеждать и что-то доказать. Все понимают, чего от нас ждут, но задачи выиграть турнир – нет.

А ждут от клуба из Екатеринбурга действительно многого, учитывая, что прошлый сезон стал лучшим в истории: «Автомобилист» занял 4-е место в Восточной конференции и установил рекорд команды по заброшенным шайбам – 165( третий показатель в КХЛ – прим.ред.).

Болельщики с нетерпением ждут голов от канадского нападающего Найджела Доуса, который в минувшем сезоне стал лучшим снайпером лиги. В 46-ти играх он набрал 55 (35+20 – прим.ред.) очков.

Также ряды «шоферов» пополнили обладатель бронзовой медали ЧМ-2015 американец Дэн Секстон и капитан сборной Франции Стефан Да Коста. Первый стал седьмым бомбардиром КХЛ, набрав 47 очков.