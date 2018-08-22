Стрелок из кафе «Grand Урюк» оказался участником разборок в Сагре

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-22T19:23:14+03:00

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 24-летнего Магомета Бекова, который стрелял в охранника в ночь на 17 августа в кафе «Grand Урюк» на улице Сакко и Ванцетти, 64.

После инцидента пострадавшего отвезли в больницу с синяком на животе, а на место ЧП приезжала полиция, чтобы пресечь конфликт.

Как выяснилось, уроженец Грозного Магомет Беков уже становился участником громкого криминального скандала на Урале, который произошел в 2011 году в Сагре. Тогда в поселок наведалась группа молодых людей из нескольких десятков человек, которые устроили разборки с местными жителями. Эта история стала известной благодаря Евгению Ройзману. Защищая родной поселок местные мужики тогда убили одного из банды вооруженных налетчиков, но срок им так и не дали.

Беков с Михалковым в декабре 2016 года. Фото: Instagram Магомета Бекова

Тогда Магомет Беков уехал из Свердловской области. Позже его задержали в Ингушетии и этапировали в Екатеринбург, где присудили 1 год и 3 месяца тюрьмы.

- Мы учились с ним в старших классах в школе №48. Никаких криминальных наклонностей в нем не наблюдалось. Спокойный, уравновешенный, с уважением к себе. У нас в классе часто случались драки – пацаны к этому времени поделились на «свои компании». Магомет в конфликтах участия не принимал, хоть и мог постоять за себя. Мы перед выпускным разговорились с ним – он собирался поступать в университет на следователя. После этого я про него ничего не слышал до событий в Сагре, - рассказал «Комсомолке», - одноклассник Бекова Алексей.

Мужчина отлично катается верхом. Фото: Instagram Магомета Бекова

Выходец из столицы Чечни, которого в определенных кругах раньше свои называли «Бэк» подался в бега сразу после преступления. Из-за этого опера даже устроили масштабную проверку на рынке «Таганский ряд», «подняв на уши» все торговые ряды, но «Бэка» тогда они так и не нашли.

Напомним, что за несколько часов до драки в кафе «Grand Урюк» сгорела летняя веранда. Причиной ЧП стало неисправное оборудование на кухне.

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