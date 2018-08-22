2018-08-22T19:23:14+03:00
Происшествия

Стрелок из кафе «Grand Урюк» оказался участником разборок в Сагре

Мужчину отправили под арест на два месяца
Владимир КРУГЛОВ
Поделиться:
Мужчину арестовали до 17 октября. Фото: Instagram Магомета БековаМужчину арестовали до 17 октября. Фото: Instagram Магомета Бекова
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 24-летнего Магомета Бекова, который стрелял в охранника в ночь на 17 августа в кафе «Grand Урюк» на улице Сакко и Ванцетти, 64.

После инцидента пострадавшего отвезли в больницу с синяком на животе, а на место ЧП приезжала полиция, чтобы пресечь конфликт.

Как выяснилось, уроженец Грозного Магомет Беков уже становился участником громкого криминального скандала на Урале, который произошел в 2011 году в Сагре. Тогда в поселок наведалась группа молодых людей из нескольких десятков человек, которые устроили разборки с местными жителями. Эта история стала известной благодаря Евгению Ройзману. Защищая родной поселок местные мужики тогда убили одного из банды вооруженных налетчиков, но срок им так и не дали.

Беков с Михалковым в декабре 2016 года. Фото: Instagram Магомета Бекова

Беков с Михалковым в декабре 2016 года. Фото: Instagram Магомета Бекова

Тогда Магомет Беков уехал из Свердловской области. Позже его задержали в Ингушетии и этапировали в Екатеринбург, где присудили 1 год и 3 месяца тюрьмы.

- Мы учились с ним в старших классах в школе №48. Никаких криминальных наклонностей в нем не наблюдалось. Спокойный, уравновешенный, с уважением к себе. У нас в классе часто случались драки – пацаны к этому времени поделились на «свои компании». Магомет в конфликтах участия не принимал, хоть и мог постоять за себя. Мы перед выпускным разговорились с ним – он собирался поступать в университет на следователя. После этого я про него ничего не слышал до событий в Сагре, - рассказал «Комсомолке», - одноклассник Бекова Алексей.

Мужчина отлично катается верхом. Фото: Instagram Магомета Бекова

Мужчина отлично катается верхом. Фото: Instagram Магомета Бекова

Выходец из столицы Чечни, которого в определенных кругах раньше свои называли «Бэк» подался в бега сразу после преступления. Из-за этого опера даже устроили масштабную проверку на рынке «Таганский ряд», «подняв на уши» все торговые ряды, но «Бэка» тогда они так и не нашли.

Напомним, что за несколько часов до драки в кафе «Grand Урюк» сгорела летняя веранда. Причиной ЧП стало неисправное оборудование на кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После стрельбы в кафе в центре Екатеринбурга завели уголовное дело

Стали известны подробности конфликта в ночь на 17 августа (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама из инстаграма: 18-летнюю наркобаронессу отпустили к маленькому сыну на волю, а она не заметила, как он умер
Знакомые Анастасии С. из Новокуйбышевска утверждают, что она любила своего малыша только в социальных сетях, а в реальной жизни предпочитала мужчин и запрещенные вещества
Новости 24
На радио «Комсомольская правда» разыграют билеты на «Безумные дни»
Третьего школьника, обвиняемого в убийстве инвалида в Березовском, отправили в СИЗО
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов в долларах США
Стены покрашены, мусор вывезен, лампочки вкручены: все школы Екатеринбурга прошли приемку
На выборах депутатов в Гордуму Екатеринбурга будут дежурить 2000 полицейских
Уральские школы защитят от террористов через 7 лет
На пяти улицах Екатеринбурга запретят останавливаться
Велоугонщики терроризируют Нижний Тагил: пострадало почти три десятка человек
На окраине Екатеринбурга 18 улиц погрузят во тьму
Жители Екатеринбурга смогут разглядеть МКС в сентябре
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Перми превысил 40 миллиардов рублей
В Екатеринбурга из-за ремонта путей закроют трамвайное движение на Радищева-Гурзуфская
Рейс задержан на 8 часов: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Якутска
Екатеринбургские общественники обнаружили в Верх-Исетском пруду нефть
На Урале археологический памятник, которому 5 тысяч лет, пытаются превратить в карьер по добыче щебня
В Березовском после расправы над 20-летним инвалидом местные жители выйдут на митинг
В Екатеринбурге под мостом застряла фура
Горы оружия и трупов: уральская певица Монеточка выпустила клип на песню "90-е"
Екатеринбург захватила космическая лихорадка!
В Екатеринбурге выпустят носки с картинами из коллекции музея ИЗО
В центре Екатеринбурга откроют новую платную парковку на 40 мест
Жительница Туринска ограбила банк, в котором работала, на 12 миллионов рублей
Экс-гендиректор «Уралвагонзавода» награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью»