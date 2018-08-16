2018-08-16T20:39:38+03:00
Происшествия

Пламя разбушевалось за пару минут: в центре Екатеринбурга сгорела летняя веранда кафе

На место ЧП стянули несколько пожарных расчетов
Лев Истомин
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Помещение выгорело практически полностьюПомещение выгорело практически полностьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг вечером в самом центре Екатеринбурга вспыхнула летняя веранда кафе «GRAND Урюк», которую весной построили по адресу улица Сакко и Ванцетти, 64. По свидетельствам очевидцев, пламя разбушевалось на веранде буквально за пару минут.

- Все произошло неожиданно. Огонь буквально за пару минут распространился по всей веранде. Посетители успели выбежать на улицу вместе с персоналом и наблюдали за пожаром со стороны, - рассказал «Комсомолке» очевидец Алексей.

Спасатели прибыли на место ЧП через семь минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели прибыли на место ЧП через семь минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Первый пожарный расчет прибыл на место ЧП через 7 минут, когда объект уже был охвачен огнем.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 20 часов 53 минуты. Спасатели прибыли на место ЧП через 7 минут, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его тушили 8 человек личного состава с помощью двух расчетов. Погибших и пострадавших нет.

Никто из людей не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто из людей не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования для приготовления пищи. Такую версию "Комсомолке" рассказали очевидцы.

Огонь потушили за несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огонь потушили за несколько минутФото: Алексей БУЛАТОВ

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