Пламя разбушевалось за пару минут: в центре Екатеринбурга сгорела летняя веранда кафе
В четверг вечером в самом центре Екатеринбурга вспыхнула летняя веранда кафе «GRAND Урюк», которую весной построили по адресу улица Сакко и Ванцетти, 64. По свидетельствам очевидцев, пламя разбушевалось на веранде буквально за пару минут.
- Все произошло неожиданно. Огонь буквально за пару минут распространился по всей веранде. Посетители успели выбежать на улицу вместе с персоналом и наблюдали за пожаром со стороны, - рассказал «Комсомолке» очевидец Алексей.
Спасатели прибыли на место ЧП через семь минутФото: Алексей БУЛАТОВ
Первый пожарный расчет прибыл на место ЧП через 7 минут, когда объект уже был охвачен огнем.
- Сообщение на пульт дежурного поступило в 20 часов 53 минуты. Спасатели прибыли на место ЧП через 7 минут, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его тушили 8 человек личного состава с помощью двух расчетов. Погибших и пострадавших нет.
Никто из людей не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
Причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования для приготовления пищи. Такую версию "Комсомолке" рассказали очевидцы.
Огонь потушили за несколько минутФото: Алексей БУЛАТОВ