СвЖД отмечает рост востребованности железнодорожных услуг у маломобильных пассажиров

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-17T14:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

За 7 месяцев 2018 года на вокзалах Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов была оказана помощь и сопровождение 5,8 тысячам маломобильным пассажирам. За аналогичный период 2017 года – 5,3 тысячам. Росту количества пассажиров данной категории способствует последовательное формирование безбарьерной среды и создание условий для их комфортного пребывания на объектах Свердловской магистрали.

После завершения масштабной модернизации на вокзале Екатеринбург создана безбарьерная среда для всех 4 групп маломобильных пассажиров: слабослышащих, слабовидящих, перемещающихся с помощью опоры и инвалидов-колясочников. Напомним, что в соответствии с международными железнодорожными стандартами, полная адаптация требует конструктивных изменений инфраструктуры и производится только в рамках реконструкции вокзальных комплексов.

- Для беспрепятственного доступа ко всем функциональным зонам вокзала установлены 11 лифтов и 4 подъемника, в местах перепада высот смонтированы пандусы; сделана специальная касса с заниженным прилавком. Для маломобильных пассажиров предусмотрены отдельная зона отдыха и специальная санитарная комната. По всему вокзальному комплексу (в т.ч. в кассах и в залах ожидания) установлено 6 индукционных систем для слабослышащих. Навигационные и информационные указатели адаптированы для людей с нарушениями зрения – установлены тактильно-контрастные указатели и знаки, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, - рассказывают в пресс-службе СвЖД.

Помещения оборудовали для маломобильных гражданФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году проводятся работы по адаптации пространства в соответствии с потребностями маломобильных граждан на вокзалах Пермь-2, Тюмень, Каменск-Уральский, Камышлов, в пассажирских зданиях на станциях Арамиль, Аппаратная, Северка. Кроме того, запланирована установка мнемосхем, тактильных указателей, знаков и пиктограмм в пассажирских зданиях станций Билимбай, Коуровка, Сабик, и на пассажирских платформах по маршруту городской электрички в Екатеринбурге.

Холдинг «РЖД» работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения новых и модернизации существующих). Конструкцией специализированных вагонов предусмотрены также подъемные посадочные устройства, увеличенная ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора, что позволяет пассажиру передвигаться в кресле-коляске.

Если в составе пассажирского поезда дальнего следования отсутствует вагон с купе для лиц с ограниченными физическими возможностями, он может быть включен в него по заявке пассажира, поданной через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД» или билетную кассу.

В Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00 добавочный 1 (в тоновом режиме) также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Сотрудники ЦСМ в круглосуточном режиме оказывают всю необходимую помощь при перемещении по вокзальному комплексу, пользовании сервисами и услугами.